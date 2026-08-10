Com Endrick de 9, Real Madrid divulga numeração do elenco para a nova temporada
Novos reforços também já sabem suas camisas
O Real Madrid divulgou nesta segunda-feira (10) a numeração oficial do elenco para a temporada 2026/27. Entre as principais mudanças, Endrick recupera a camisa 9 após retornar de empréstimo do Lyon, enquanto Yan Diomande, contratação mais cara da história do clube, usará o número 25.
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A lista também confirma alterações em outros jogadores e define os números dos seis reforços contratados pelo clube nesta janela. O elenco será comandado por José Mourinho.
Endrick volta a utilizar o número que vestiu na temporada passada antes de deixar o Real Madrid por empréstimo em janeiro. O atacante passa a ter novamente a 9, enquanto Carlos Espí ficará com a camisa 19, que pertencia a Dani Ceballos.
Entre os novos contratados, Diomande foi registrado com a 25. Bernardo Silva também recebeu um número que estava disponível após uma saída. O português usará a 20, anteriormente pertencente a Fran García.
Thiago Pitarch, por sua vez, deixa a camisa 45 e passa a vestir a 27. Apesar de ter sido relacionado entre os jogadores que integrarão o elenco principal, o meio-campista seguirá registrado no Castilla.
A maior quantidade de alterações aparece no setor defensivo. Cucurella ficará com a camisa 17, que era de Asencio. O zagueiro, por sua vez, assumirá o número 2, anteriormente utilizado por Carvajal.
Huijsen também mudou de número. Depois de vestir a 24, o defensor passa a usar a 4, que estava com Alaba. A camisa 24 ficou com Denzel Dumfries, outro dos reforços para a temporada. Konaté vestirá a 16, que pertencia a Gonzalo na temporada anterior.
Numeração do Real Madrid para 2026/27
Goleiros
- 1 — Courtois
- 13 — Lunin
Defensores
- 2 — Asencio
- 3 — E. Militão
- 4 — Huijsen
- 12 — Trent
- 16 — Konaté
- 17 — Cucurella
- 18 — Á. Carreras
- 22 — Rüdiger
- 23 — F. Mendy
- 24 — Dumfries
Meio-campistas
- 5 — Bellingham
- 6 — Camavinga
- 8 — Valverde
- 14 — Tchouameni
- 15 — Arda Güler
- 20 — Bernardo Silva
- 27 — Thiago
Atacantes
- 7 — Vini Jr
- 9 — Endrick
- 10 — Mbappé
- 11 — Rodrygo
- 19 — Carlos Espí
- 21 — Brahim
- 25 — Yan Diomande
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