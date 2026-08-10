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Com Endrick de 9, Real Madrid divulga numeração do elenco para a nova temporada

Novos reforços também já sabem suas camisas

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 09:40
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Endrick posa com time titular do Real Madrid para amistoso contra o Ferencváros
Endrick posa com time titular do Real Madrid para amistoso contra o Ferencváros (Foto: Divulgação/Real Madrid)

O Real Madrid divulgou nesta segunda-feira (10) a numeração oficial do elenco para a temporada 2026/27. Entre as principais mudanças, Endrick recupera a camisa 9 após retornar de empréstimo do Lyon, enquanto Yan Diomande, contratação mais cara da história do clube, usará o número 25.

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A lista também confirma alterações em outros jogadores e define os números dos seis reforços contratados pelo clube nesta janela. O elenco será comandado por José Mourinho.

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Endrick volta a utilizar o número que vestiu na temporada passada antes de deixar o Real Madrid por empréstimo em janeiro. O atacante passa a ter novamente a 9, enquanto Carlos Espí ficará com a camisa 19, que pertencia a Dani Ceballos.

Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina
Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Entre os novos contratados, Diomande foi registrado com a 25. Bernardo Silva também recebeu um número que estava disponível após uma saída. O português usará a 20, anteriormente pertencente a Fran García.

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Thiago Pitarch, por sua vez, deixa a camisa 45 e passa a vestir a 27. Apesar de ter sido relacionado entre os jogadores que integrarão o elenco principal, o meio-campista seguirá registrado no Castilla.

A maior quantidade de alterações aparece no setor defensivo. Cucurella ficará com a camisa 17, que era de Asencio. O zagueiro, por sua vez, assumirá o número 2, anteriormente utilizado por Carvajal.

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Huijsen também mudou de número. Depois de vestir a 24, o defensor passa a usar a 4, que estava com Alaba. A camisa 24 ficou com Denzel Dumfries, outro dos reforços para a temporada. Konaté vestirá a 16, que pertencia a Gonzalo na temporada anterior.

Numeração do Real Madrid para 2026/27

Goleiros

  • 1 — Courtois
  • 13 — Lunin

Defensores

  • 2 — Asencio
  • 3 — E. Militão
  • 4 — Huijsen
  • 12 — Trent
  • 16 — Konaté
  • 17 — Cucurella
  • 18 — Á. Carreras
  • 22 — Rüdiger
  • 23 — F. Mendy
  • 24 — Dumfries

Meio-campistas

  • 5 — Bellingham
  • 6 — Camavinga
  • 8 — Valverde
  • 14 — Tchouameni
  • 15 — Arda Güler
  • 20 — Bernardo Silva
  • 27 — Thiago

Atacantes

  • 7 — Vini Jr
  • 9 — Endrick
  • 10 — Mbappé
  • 11 — Rodrygo
  • 19 — Carlos Espí
  • 21 — Brahim
  • 25 — Yan Diomande

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