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'Significa fraqueza': José Mourinho manda indireta para Guardiola

Em documentário, Mourinho dispara contra anos sabáticos de técnicos

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 09:22
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Jose Mourinho na coletiva de imprensa em Stamford Bridge, antes da partida do Benfica, contra o Chelsea, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
José Mourinho alfinetou Pep Guardiola (Foto: Adrian Dennis / AFP)

A rivalidade entre José Mourinho e Pep Guardiola ganhou um novo ingrediente. Durante depoimento ao documentário The Special One, da Netflix, que retrata a trajetória do treinador português, o atual comandante do Real Madrid criticou o técnico espanhol por adotar pausas na carreira.

O questionamento refere-se à decisão de Guardiola de se afastar dos gramados por um ano ao sair do Barcelona, antes de assumir o Bayern de Munique em 2013, padrão que o catalão planeja repetir ao encerrar a trajetória de uma década no Manchester City. Em contrapartida, o português garante não considerar a hipótese de interromper a rotina profissional.

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— Nem consigo imaginar quando vou parar de estar envolvido com o futebol. Digo mais dez anos, mas talvez mais de dez. É divertido. Quero ganhar mais títulos. Quero fazer isso em lugares onde nunca estive e quero fazer isso em lugares onde já venci — afirmou.

Mourinho reforçou a ligação com a rotina dos grandes jogos.

— Meu mundo é entrar em um estádio de futebol com 50.000 ou 90.000 torcedores. Já tive 100.000. Esse é o meu mundo. Sem o futebol, sinto que falta alguma coisa. Mas não acho que seja uma obsessão. Não sinto que seja uma obsessão. Quando você atinge um certo nível, você só quer ficar lá para sempre — completou.

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Para o treinador, a necessidade de pausas prolongadas reflete vulnerabilidade no ambiente profissional.

— Alguns caras precisam de um período sabático, algo que eu detesto. Detesto essa palavra. Para mim, um período sabático significa fraqueza. Não me falem de períodos sabáticos. Eu nunca preciso descansar. Vou descansar quando morrer — declarou.

A rivalidade entre os dois treinadores vai além de suas personalidades marcantes e das divergências sobre a maneira de enxergar o futebol. Confrontos históricos já deram peso a esse duelo, como a semifinal da Liga dos Campeões de 2010/11, quando o Barcelona comandado por Pep Guardiola levou a melhor.

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Anos depois, o cenário mudou para a Inglaterra, e o embate ganhou um novo capítulo em Manchester. De um lado, Mourinho comandava os Red Devils; do outro, Guardiola construía no Manchester City uma trajetória marcada por mudanças profundas na forma de jogar.

José Mourinho e Pep Guardiola - Manchester United x Manchester City
José Mourinho e Pep Guardiola - Manchester United x Manchester City (Foto: Oli Scarff / AFP)

A história, marcada por declarações fortes e confrontos no mais alto nível, voltou a ganhar força após as críticas do técnico português à decisão de seu antigo rival de fazer uma nova pausa no futebol.

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