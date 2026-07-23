Veja gols em Bolívar x Grêmio: Cauteruccio, Villasanti, Robson, Tetê e Asprilla marcam
Tricolor perdeu o jogo de ida da Sul-Americana
O Grêmio foi derrotado por 3 a 2 pelo Bolívar, nesta quinta-feira (23), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Com gols de Martín Cauteruccio, Robson Matheus e Dairon Asprilla. Villansanti e Tetê descontaram para o tricolor gaúcho.
Quando o cronometro só marcava um minuto de jogo, Pato Rodríguez cruza para Cauteruccio, que cabeceia para abrir o placar no Hernando Siles.
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Veja o primeiro gol:
🇧🇴 Bolívar 1x0 Grêmio🇧🇷— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026
⚽ Martín Cauterrucio
🥾 Pato Rodriguez
🏆 Sul-americana | 16 avos (ida) pic.twitter.com/R6LDCgvEnl
Quando o cronometro marcava os 15 minutos o Grêmio empatou com Villasanti. Villasanti aproveita bola espirrada na área para empatar. Braithwaite faz o passe, Ervin Vaca corta parcialmente, e ela sobra para o paraguaio, que teve frieza para guardar. Um gol importante para o Grêmio respirar melhor na altitudade de La Paz.
Veja o gol:
🇧🇴 Bolívar 1x1 Grêmio🇧🇷— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026
⚽ Mathias Villasanti
🏆 Sul-americana | 16 avos (ida) pic.twitter.com/9fJ7A39G0p
Nem deu tempo de festejar. Na jogada seguinte, o Bolívar faz o 2 a 1. Pato Rodríguez passa por Pavon de forma constrangedora, cruza para Sagredo, que bate. Weverton faz defesa parcial, e a bola sobra para Robson Matheus colocar o time da casa novamente à frente do placar. Uma partida tenebrosa de Pavon até aqui.
Veja o gol:
🇧🇴 Bolívar 2x1 Grêmio🇧🇷— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026
⚽ Robson Matheus
🏆 Sul-americana | 16 avos (ida) pic.twitter.com/uEutTG7DjV
Jogo agitado no Hernando Siles. Aos 22 minutos da primeira etapa, após cobrança de escanteio, a bola sobra para Tetê, que dispara o chute de fora da área. O arremate desvia em Cauteruccio e mata o goleiro Lampe.
Veja o gol:
🇧🇴 Bolívar 2x2 Grêmio🇧🇷— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026
⚽ Tetê
🏆 Sul-americana | 16 avos (ida) pic.twitter.com/f5esdLXXNu
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Aos 12 minutos da segunda etapa, Jesús Sagredo cruza para Asprilla, que estica a perna para empurrar para o fundo das redes. O atacante do Bolívar apareceu nas costas de Pavon, que mais uma vez falhou na marcação.
Veja o gol:
🇧🇴 Bolívar 3x2 Grêmio🇧🇷— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026
⚽ Dairon Asprilla
🏆 Sul-americana | Play-offs (ida) pic.twitter.com/RQPx2rLYHf
Como foi a partida?
O Bolívar abriu o placar logo no primeiro minuto. Pato Rodríguez cruzou para Martín Cauteruccio, que cabeceou para fazer 1 a 0. O Grêmio reagiu aos 15 minutos com Mathías Villasanti. Após sobra na área, o volante paraguaio finalizou com categoria para empatar.
A igualdade, porém, durou pouco. Na sequência, Pato Rodríguez venceu Pavon pela ponta, cruzou para Jesús Sagredo finalizar, Weverton fez defesa parcial e Robson Matheus aproveitou o rebote para recolocar os bolivianos em vantagem.
Ainda no primeiro tempo, Tetê deixou tudo igual novamente. Depois de uma cobrança de escanteio, o atacante arriscou de fora da área, contou com desvio em Cauteruccio e enganou Lampe.
Na etapa final, aos 12 minutos, Jesús Sagredo cruzou para Asprilla aparecer nas costas de Pavon e marcar o terceiro gol do Bolívar, definindo a vitória por 3 a 2.
Com a derrota por 3 a 2, o Grêmio precisará vencer o Bolívar no jogo de volta, em Porto Alegre, para seguir vivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
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