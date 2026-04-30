Médico de Militão esclarece lesão de jogador: 'Não podia continuar sua carreira'

Médico do zagueiro Éder Militão, Lasse Lempainen esclareceu a lesão do defensor do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Nos últimos dias, o atleta precisou passar por uma cirurgia que o deixará de fora da Copa do Mundo após romper o tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda.

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- Não havia outra opção. O que posso dizer é que a lesão dele foi muito grave. A única opção era a cirurgia: com essa lesão na coxa, ele não conseguiria continuar sua carreira profissional no mais alto nível. A decisão foi clara. Lamentamos muito que, por isso, ele não poderá participar da Copa do Mundo - disse o médico finlandês em entrevista ao jornal "Marca", da Espanha.

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Na sequência, Lasse Lempainen revelou o período em que Militão deve ficar sem jogar com a camisa do Real Madrid. A expectativa é de que o brasileiro retorne aos gramados no início da próxima temporada após um longo período de tratamento.

- Também depende da condição física do jogador antes da lesão. De modo geral, quando um jogador de futebol de alto nível sofre uma lesão grave na coxa, leva entre quatro e seis meses para que ele consiga retornar à competição em alto nível.

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Na atual temporada, Militão disputou apenas 21 jogos com a camisa do Real Madrid por conta de uma lesão muscular no decorrer da temporada que o afastou dos gramados por longos meses. Na Seleção Brasileira, o atleta participou das convocações dos meses de outubro e novembro.

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