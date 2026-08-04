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Flavio Medeiros atrai atenção de clube da Arábia Saudita

Recém-promovido à elite saudita, Al-Faisaly busca reforço de brasileiro

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 13:22
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Flávio Medeiros em ação pelo Al-Taawon contra o Al-Hilal, pela Saudi Pro League
Flávio Medeiros em ação pelo Al-Taawon contra o Al-Hilal, pela Saudi Pro League (Foto: Divulgação)

Depois de defender o Al-Taawoun na elite da Arábia Saudita por três temporadas, o volante Flavio Medeiros tem tudo para trocar de time e permanecer no país asiático. Livre no mercado desde o último dia 31 de julho, o brasileiro é o nome favorito para o meio-campo do Al-Faisaly, recém-promovido à primeira divisão.

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Após fazer 94 jogos com a camisa do Al-Taawoun, Flavio Medeiros não renovou com o clube, que perdeu o técnico brasileiro Péricles Chamusca no fim da última temporada. De férias no Brasil desde maio, o volante tem aprimorado a forma física sozinho e avaliado propostas.

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Com interesse de clubes dos Emirados Árabes e Qatar, além de conversas preliminares com brasileiros, o staff de Flavio Medeiros respeitou a preferência do jogador: permanecer na competitiva liga da Arábia Saudita. Nos últimos dias, o Al-Faisaly chegou aos valores desejados pelo jogador e se aproximou do acerto.

O clube saudita agora corre contra o tempo para formalizar a proposta ao jogador e reeditar uma dupla: nas últimas semanas, o Al-Faisaly anunciou a contratação do também brasileiro Andrei Girotto, antigo companheiro de Flavio Medeiros no Taawoun.

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