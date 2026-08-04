Ter Stegen é emprestado pelo Barcelona ao Ajax até o fim da temporada 2026/27
Aos 34 anos, arqueiro busca recuperar espaço após perder a titularidade no Barça e passar por sequência de lesões
O Ajax anunciou nesta terça-feira (4) a contratação de Marc-André Ter Stegen. O goleiro alemão, de 34 anos, chega ao clube neerlandês por empréstimo junto ao Barcelona até o fim da temporada 2026/27. O acordo entre as partes não prevê opção de compra.
O clube holandês confirmou que chegou a um entendimento com o Barcelona e com o próprio jogador para a transferência temporária. Em comunicado oficial, o Ajax destacou a experiência e a trajetória vitoriosa do goleiro, que chega para reforçar o elenco comandado pela comissão técnica.
➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional
Ter Stegen reencontra Jordi Cruyff no Ajax
O diretor esportivo do Ajax, Jordi Cruyff, celebrou a chegada do goleiro alemão e revelou que o clube já trabalhava há algum tempo para concretizar a negociação.
— Marc tem um histórico extraordinário, e suas qualidades são amplamente reconhecidas. Ele é uma adição imediata ao nosso elenco. Marc e eu nos conhecemos bem, e estou ansioso para trabalhar com ele novamente. Estamos trabalhando para trazê-lo há bastante tempo, então estamos muito satisfeitos que ele tenha assinado o contrato e possa começar — afirmou Cruyff.
Goleiro deixa Barcelona após 12 anos e mais de 400 jogos
Nascido em Mönchengladbach, na Alemanha, em 30 de abril de 1992, Ter Stegen iniciou a carreira profissional no Borussia Mönchengladbach. Após três temporadas e meia no clube de sua cidade natal, onde disputou 127 partidas, o goleiro foi contratado pelo Barcelona em 2014.
Pela equipe catalã, o alemão disputou 423 jogos e conquistou diversos títulos, incluindo a Liga dos Campeões da Europa de 2014/15 e sete campeonatos nacionais — seis La Ligas, segundo os registros divulgados pelo Barcelona e pelo Ajax.
Apesar da longa trajetória no clube espanhol, Ter Stegen perdeu espaço recentemente. Na última temporada, não realizou partidas pelo Campeonato Espanhol pelo Barcelona e foi emprestado ao Girona entre janeiro e junho. No período, teve poucas oportunidades por conta de uma lesão muscular na coxa.
Lesões e disputa pela posição mudaram cenário no Barcelona
A fase recente do goleiro também foi marcada por problemas físicos. Em setembro de 2024, Ter Stegen sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito e ficou afastado dos gramados por cerca de oito meses.
Atualmente, o posto de titular no Barcelona pertence a Joan Garcia, contratado junto ao Espanyol no verão europeu de 2025. O polonês Wojciech Szczesny ocupa a função de reserva imediato.
Ter Stegen busca retomada no futebol europeu
Com 44 convocações pela seleção alemã, Ter Stegen também perdeu espaço na equipe nacional. Após assumir a titularidade depois da Eurocopa de 2024, o goleiro ficou fora da lista para a Copa do Mundo de 2026, torneio marcado pelo retorno de Manuel Neuer à Alemanha.
Agora no Ajax, Ter Stegen terá a oportunidade de recuperar ritmo de jogo e voltar a ser protagonista em uma das principais ligas do futebol europeu. O clube neerlandês aposta na experiência do goleiro para fortalecer a equipe na nova temporada.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade.
Futebol Internacional
Vini Jr e Real Madrid têm impasse financeiro por renovaçãoHá 7 minutos
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (04/08/2026)Há 5 horas
Cruzeiro
Entenda cenário de negociação do Cruzeiro por Brian RodríguezHá 15 horas
Cruzeiro
Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, do CruzeiroHá 16 horas
Futebol Internacional
John Textor contesta mudança societária em clube da BélgicaHá 19 horas
Futebol Internacional
20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiroHá 19 horas
Mais LANCE!