Ter Stegen é emprestado pelo Barcelona ao Ajax até o fim da temporada 2026/27 Aos 34 anos, arqueiro busca recuperar espaço após perder a titularidade no Barça e passar por sequência de lesões

O Ajax anunciou nesta terça-feira (4) a contratação de Marc-André Ter Stegen. O goleiro alemão, de 34 anos, chega ao clube neerlandês por empréstimo junto ao Barcelona até o fim da temporada 2026/27. O acordo entre as partes não prevê opção de compra.

O clube holandês confirmou que chegou a um entendimento com o Barcelona e com o próprio jogador para a transferência temporária. Em comunicado oficial, o Ajax destacou a experiência e a trajetória vitoriosa do goleiro, que chega para reforçar o elenco comandado pela comissão técnica.

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Ter Stegen reencontra Jordi Cruyff no Ajax

O diretor esportivo do Ajax, Jordi Cruyff, celebrou a chegada do goleiro alemão e revelou que o clube já trabalhava há algum tempo para concretizar a negociação.

— Marc tem um histórico extraordinário, e suas qualidades são amplamente reconhecidas. Ele é uma adição imediata ao nosso elenco. Marc e eu nos conhecemos bem, e estou ansioso para trabalhar com ele novamente. Estamos trabalhando para trazê-lo há bastante tempo, então estamos muito satisfeitos que ele tenha assinado o contrato e possa começar — afirmou Cruyff.

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Jordi Cruyff, diretor esportivo do Ajax, ao lado de Ter Stegen na assinatura do contrato (Foto: Divulgação)

Goleiro deixa Barcelona após 12 anos e mais de 400 jogos

Nascido em Mönchengladbach, na Alemanha, em 30 de abril de 1992, Ter Stegen iniciou a carreira profissional no Borussia Mönchengladbach. Após três temporadas e meia no clube de sua cidade natal, onde disputou 127 partidas, o goleiro foi contratado pelo Barcelona em 2014.

Pela equipe catalã, o alemão disputou 423 jogos e conquistou diversos títulos, incluindo a Liga dos Campeões da Europa de 2014/15 e sete campeonatos nacionais — seis La Ligas, segundo os registros divulgados pelo Barcelona e pelo Ajax.

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Apesar da longa trajetória no clube espanhol, Ter Stegen perdeu espaço recentemente. Na última temporada, não realizou partidas pelo Campeonato Espanhol pelo Barcelona e foi emprestado ao Girona entre janeiro e junho. No período, teve poucas oportunidades por conta de uma lesão muscular na coxa.

Lesões e disputa pela posição mudaram cenário no Barcelona

A fase recente do goleiro também foi marcada por problemas físicos. Em setembro de 2024, Ter Stegen sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito e ficou afastado dos gramados por cerca de oito meses.

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Atualmente, o posto de titular no Barcelona pertence a Joan Garcia, contratado junto ao Espanyol no verão europeu de 2025. O polonês Wojciech Szczesny ocupa a função de reserva imediato.

Ter Stegen busca retomada no futebol europeu

Com 44 convocações pela seleção alemã, Ter Stegen também perdeu espaço na equipe nacional. Após assumir a titularidade depois da Eurocopa de 2024, o goleiro ficou fora da lista para a Copa do Mundo de 2026, torneio marcado pelo retorno de Manuel Neuer à Alemanha.

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Agora no Ajax, Ter Stegen terá a oportunidade de recuperar ritmo de jogo e voltar a ser protagonista em uma das principais ligas do futebol europeu. O clube neerlandês aposta na experiência do goleiro para fortalecer a equipe na nova temporada.

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