Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vini Jr e Real Madrid têm impasse financeiro por renovação

Jogador e clube devem se reunir para discutir novo acordo

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 11:27
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid
Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid (Foto: Divulgação)

Vini Jr e Real Madrid possuem um impasse financeiro que trava as negociações por uma renovação de contrato entre ambas as partes. Segundo o "As", o atleta chegou a reduzir a pedida salarial, mas os dois lados ainda não conseguiram chegar em um acordo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Inicialmente, Vini Jr pedia ao Real Madrid cerca de 30 milhões de euros (R$ 175 milhões) por ano, mas o atacante está disposto a receber 20 milhões de euros (R$ 116 milhões) por temporada. O clube espanhol teria até subido sua oferta, mas ainda não chegaram a um acerto.

No entanto, as negociações não envolvem apenas questões salariais, mas bônus de assinatura de contrato, além do tema dos direitos de imagens. Astro do Real Madrid, Mbappé foi compensado financeiramente por acertar com o clube e detém quase 100% dos seus direitos de imagem.

continua após a publicidade

Vini Jr busca ter mais autonomia com essa questão de direitos de imagens para que possa faturar mais com contratos comerciais. Atualmente, o brasileiro tem acordo com 18 marcas internacionais e tem a oportunidade de ampliar suas receitas.

Nesta semana, Vini Jr e Real Madrid devem sentar e discutir a questão da renovação de contrato. Caso as conversas não avancem, o clube espanhol não descarta negociar a saída do jogador para não perdê-lo de graça no ano que vem, visto que o atacante tem vínculo com a equipe merengue até junho de 2027.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Futebol Internacional

AO VIVO: Acompanhe a terça-feira (4) do mercado da bola internacional

Há 1 minuto
Ter Stegen segurando a camisa verde número 1 do Ajax

Futebol Internacional

Ter Stegen é emprestado pelo Barcelona ao Ajax até o fim da temporada 2026/27

Há 13 minutos
Neymar em ação pelo Santos no duelo contra o Remo, pela Copa do Brasil

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (04/08/2026)

Há 5 horas
Brian Rodríguez pelo América-MEX

Cruzeiro

Entenda cenário de negociação do Cruzeiro por Brian Rodríguez

Há 15 horas
Arroyo em treinamento na Toca II

Cruzeiro

Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, do Cruzeiro

Há 17 horas
John Textor perdeu o controlo do RWDM Brussels, da Bélgica

Futebol Internacional

John Textor contesta mudança societária em clube da Bélgica

Há 19 horas
Mais LANCE!
Rayan sorri em entrevista coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiro

Chris Ramos com o microfone na mão em sua apresentação como reforço do Real Oviedo

Chris Ramos elogia Oviedo após empréstimo pelo Botafogo

Premier League - Taça

Uniforme de clube da Premier League chama atenção: 'Mais Flamengo'

Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina

Herói da Copa do Mundo não descarta saída do Barcelona

logo da jovem pan em vermelho

Jovem Pan fecha acordo para transmitir campeonato europeu

Henderson apresentado pelo Chelsea

Chelsea oficializa contratação de Jordan Henderson por duas temporadas

Vini jr faz exercício durante treino de pré-temporada do Real Madrid

Vini Jr impressiona com golaço em treino do Real Madrid

Zizo em ação pelo Al Ahly, do Egito

Terremoto atinge o Egito, e jogador faz reflexão nas redes sociais

Yan Diomandé - Costa do Marfim

Diretor do RB Leipzig nega acordo com Real Madrid por Diomande

Marroquino Ayyoub Bouaddi persegue a bola, enquanto é marcado pelo escocês Ryan Christie

Manchester City se acerta com substituto de Rodri na janela

Thiago Almada comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução Instagram)

Espanhóis repercutem novela entre Almada, River Plate e Flamengo: 'Mistério'

Bruno Guimarães lamenta pênalti perdido em Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Newcastle rejeita oferta do Arsenal por Bruno Guimarães

Osimhen celebra classificação do Galatasaray sobre a Juventus, na Champions League

AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (03) do mercado da bola internacional