Vini Jr e Real Madrid têm impasse financeiro por renovação
Jogador e clube devem se reunir para discutir novo acordo
Vini Jr e Real Madrid possuem um impasse financeiro que trava as negociações por uma renovação de contrato entre ambas as partes. Segundo o "As", o atleta chegou a reduzir a pedida salarial, mas os dois lados ainda não conseguiram chegar em um acordo.
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Inicialmente, Vini Jr pedia ao Real Madrid cerca de 30 milhões de euros (R$ 175 milhões) por ano, mas o atacante está disposto a receber 20 milhões de euros (R$ 116 milhões) por temporada. O clube espanhol teria até subido sua oferta, mas ainda não chegaram a um acerto.
No entanto, as negociações não envolvem apenas questões salariais, mas bônus de assinatura de contrato, além do tema dos direitos de imagens. Astro do Real Madrid, Mbappé foi compensado financeiramente por acertar com o clube e detém quase 100% dos seus direitos de imagem.
Vini Jr busca ter mais autonomia com essa questão de direitos de imagens para que possa faturar mais com contratos comerciais. Atualmente, o brasileiro tem acordo com 18 marcas internacionais e tem a oportunidade de ampliar suas receitas.
Nesta semana, Vini Jr e Real Madrid devem sentar e discutir a questão da renovação de contrato. Caso as conversas não avancem, o clube espanhol não descarta negociar a saída do jogador para não perdê-lo de graça no ano que vem, visto que o atacante tem vínculo com a equipe merengue até junho de 2027.
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