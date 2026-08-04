Kerolin é anunciada pelo Barcelona e se torna maior transferência do clube no feminino Brasileira assinou até o fim de 2030 com o clube catalão

A atacante Kerolin foi oficializada como nova jogadora do Barcelona nesta terça-feira. A transferência é a maior venda de uma brasileira na história do futebol feminino, com valores que chegam a 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,85 milhões) pagos pelo clube catalão ao Manchester City, o que também representa o maior valor já desembolsado pelo Barça na modalidade.

Aos 26 anos, Kerolin assinou contrato válido até o fim de 2030 e reforça a equipe em um momento de transição, após saídas de nomes importantes como Alexia Putellas, para o London City, e Salma Paralluelo, para o Lyon.

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Natural de Bauru, em São Paulo, Kerolin nasceu em 17 de novembro de 1999 e passou por diferentes clubes paulistas ao longo da carreira, como Guarani, Valinhos, Ponte Preta, Osasco Audax e Palmeiras, antes de iniciar sua história no futebol europeu.

Será sua segunda experiência na Liga F, com a primeira passagem pelo Madrid CFF, nas temporadas 2020/21, quando fez 25 jogos, com cinco gols e sete assistências. Entre 2022 e 2024, jogou no North Carolina Courage, dos Estados Unidos, e as boas atuações chamaram atenção do Manchester City. Pelo clube, foram 37 partidas, 14 gols e seis assistências, com direito a títulos da Women's Super League e da Taça da Inglaterra.

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Kerolin é um dos principais nomes da Seleção feminina. (Lívia Villas Boas / CBF)

No anúncio, o site oficial do Barcelona destacou suas características. "Conhecida pela velocidade, habilidade no drible e capacidade de decidir partidas, ela chega ao Barça para reforçar um dos elencos mais fortes da Europa. Apesar de atuar preferencialmente pelas pontas, a brasileira também pode jogar em diferentes posições do setor ofensivo. Sua versatilidade, aliada à excelente técnica e à facilidade para vencer duelos no um contra um, oferece ainda mais opções ao sistema ofensivo da equipe espanhola."

"A brasileira chega em um dos melhores momentos da carreira para fortalecer um elenco que disputa todos os títulos da temporada. Com criatividade, velocidade e poder de decisão, Kerolin aumenta ainda mais o nível técnico da equipe, que segue com o objetivo de conquistar todas as competições que disputar", consta.

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Kerolin também é destaque da Seleção Brasileira e uma das principais referências da equipe, inclusive sendo camisa 10 na ausência de Marta. A jogadora foi vice-campeã olímpica em 2024, soma dois títulos da Copa América e um da Fifa Series, conquistado em abril.