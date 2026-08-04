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Premier League tem recorde de novos técnicos em início de temporada

Campeonato Inglês vê clubes com novas caras antes do início de 2026/2027

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 14:22
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Xabi Alonso orienta jogadores durante treino do Chelsea na pré-temporada
Xabi Alonso orienta jogadores durante treino do Chelsea na pré-temporada (Foto: Divulgação)

A edição 2026/2027 da Premier League contará com um recorde de novos técnicos no comando de clubes em um início de temporada. Dentre as 20 equipes, nove times contam com comandantes contratados entre o fim do último Campeonato Inglês e o início do próximo torneio.

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Dentre os clubes mais ricos, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Newcastle são exemplos de clubes que iniciarão a próxima Premier League com novos rostos no comando dos times. Além do quarteto, Bournemouth, Nottingham Forest, Crystal Palace, Fulham e Ipswich Town também contam com treinadores que não estavam nos respectivos clubes na temporada passada.

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Em 2016/2017, a Premier League tinha iniciado a temporada com oito treinadores novos nos 20 clubes do Campeonato Inglês, o que era um recorde imbatível até a atual temporada. Algumas dessas mudanças ocorreram por iniciativas dos clubes, enquanto outras equipes precisaram recorrer a alternativas por decisões dos profissionais.

Clubes da Premier League com novos treinadores em 2026/2027

BournemouthMarco Rose

Liverpool

Andoni Iraola

Crystal Palace

Pierre Sage

Ipswich Town

Gary O'Neil

Manchester City

Enzo Maresca

Chelsea

Xabi Alonso

Nottingham Forest

Oliver Glasner

Fulham

Álvaro Arbeloa

Newcastle

Matthias Jaissle

Após 10 anos sob o comando de Pep Guardiola, o Manchester City será dirigido por Enzo Maresca após a decisão do espanhol em deixar o clube e ter mais tempo com a família. O Liverpool também optou por mudar de rota após apenas duas temporadas com Arne Slot e anunciou Andoni Iraola, que vinha de boas temporadas no Bournemouth. O Chelsea seguiu a linha dos Reds e aposta em Xabi Alonso após uma temporada caótica com três trocar de treinadores.

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Com a saída de Guardiola, Mikel Arteta se torna o treinador com mais tempo em um mesmo clube, uma vez que o espanhol chegou no Arsenal em dezembro de 2019. O atual campeão inglês completará sete anos à frente dos Gunners, onde também teve uma passagem de destaque como meia da equipe entre 2011 e 2016.

E pela primeira vez desde 1985/1986, a Premier League não contará com Alex Ferguson, Arsene Wenger, José Mourinho, Jurgen Klopp ou Pep Guardiola no comando de algum clube inglês. Nesses 34 anos, esses cinco treinadores foram responsáveis por conquistar 26 títulos do Campeonato Inglês, o que mostra a dominância dos comandantes citados.

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Enzo Maresca observa amistoso de pré-temporada do Manchester City da área técnica
Enzo Maresca observa amistoso de pré-temporada do Manchester City da área técnica (Foto: Divulgação)
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