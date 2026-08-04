AO VIVO: Acompanhe a terça-feira (4) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu
A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta terça-feira (4), com os destaques do mercado da bola no continente.
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Enner Valencia 👀 Boca Juniors
O centroavante Enner Valencia é tratado como prioridade do Boca Juniors para reforçar a equipe no segundo semestre, segundo o "Olé". A escolha do veterano de 36 anos seria para suprir a saída do Edinson Cavani, que deixou os Xeneizes recentemente.
Ter Stegen 🤝 Ajax
O goleiro Ter Stegen foi anunciado como novo reforço do Ajax para a temporada 2026/2027 após ter sido emprestado pelo Barcelona. O veterano de 34 anos busca recuperar seu espaço no futebol após uma passagem sem sucesso pelo Girona na última campanha.
Nyland ✅ RB Leipzig
Algoz do Brasil na Copa do Mundo, o goleiro norueguês Nyland acertou seu retorno ao RB Leipzig, da Alemanha. O jogador chega para suprir a saída de Gulácsi, que foi anunciado como novo arqueiro do Villarreal.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
Premier League (Inglaterra)
- De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Serie A (Itália)
- De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.
Bundesliga (Alemanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Ligue 1 (França)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
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