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AO VIVO: Acompanhe a terça-feira (4) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 11:45
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Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Enner Valencia durante jogo da Copa do Mundo entre Equador x Curaçao (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta terça-feira (4), com os destaques do mercado da bola no continente.

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Enner Valencia 👀 Boca Juniors

O centroavante Enner Valencia é tratado como prioridade do Boca Juniors para reforçar a equipe no segundo semestre, segundo o "Olé". A escolha do veterano de 36 anos seria para suprir a saída do Edinson Cavani, que deixou os Xeneizes recentemente.

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Ter Stegen 🤝 Ajax

O goleiro Ter Stegen foi anunciado como novo reforço do Ajax para a temporada 2026/2027 após ter sido emprestado pelo Barcelona. O veterano de 34 anos busca recuperar seu espaço no futebol após uma passagem sem sucesso pelo Girona na última campanha.

Ter Stegen assina contrato por empréstimo como reforço do Ajax
Ter Stegen assina contrato por empréstimo como reforço do Ajax (Foto: Divulgação)

Nyland ✅ RB Leipzig

Algoz do Brasil na Copa do Mundo, o goleiro norueguês Nyland acertou seu retorno ao RB Leipzig, da Alemanha. O jogador chega para suprir a saída de Gulácsi, que foi anunciado como novo arqueiro do Villarreal.

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Nyland assina contrato como novo reforço do RB Leipzig
Nyland assina contrato como novo reforço do RB Leipzig (Foto: Divulgação)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

  • De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Serie A (Itália)

  • De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.

Bundesliga (Alemanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Ligue 1 (França)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

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