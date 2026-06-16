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Oficial: Rúben Amorim é o novo treinador do Milan

Será a primeira vez do treinador no futebol italiano

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 15:09
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Ruben Amorim em jogo do Manchester United (Foto: Michal Cizek / AFP)

O Milan sacudiu o mercado europeu ao anunciar a contratação do técnico Rúben Amorim. O heptacampeão da Champions League fechou um acordo válido por duas temporadas, até junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano. O comandante português assumirá o comando do 'Rossoneri' logo após a Copa do Mundo, no início da temporada 2026/27. O principal objetivo do profissional será devolver o clube de Milão à elite continental, já que a equipe terminou o último Campeonato Italiano na quinta colocação e disputará a Liga Europa.

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    • Rúben Amorim pelo Manchester United
    Rúben Amorim antes de partida do Manchester United (Foto: Reprodução/Man United)

    A chance de redenção na Itália

    Livre no mercado desde janeiro, quando o Manchester United o demitiu após um trabalho sob duras críticas na Inglaterra, Amorim ganha uma nova oportunidade de ouro em uma potência do futebol mundial. Esta será a estreia do técnico de 41 anos na tradicional Série A italiana, logo à frente do colossal Milan.

    O técnico iniciou a trajetória à beira do gramado em sua terra natal, no comando do modesto Casa Pia, em 2018. Pouco depois, teve um início meteórico no Sporting, clube onde faturou duas vezes o Campeonato Português e despertou a cobiça dos gigantes europeus. No entanto, a passagem por Manchester foi frustrante, marcada por resultados ruins, como a eliminação precoce na Copa da Liga Inglesa de 2025 diante do Grimsby Town, da quarta divisão, além do amargo vice-campeonato da Liga Europa para o Tottenham na temporada 2024/25.

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    Olhos no futuro e ambição renovada

    Disposto a reescrever sua história com base nos tempos gloriosos de Lisboa, o português precisará provar seu valor em San Siro e afastar qualquer desconfiança. Animado com o novo desafio, ele celebrou o acerto com o clube italiano:

    — Há ambições que te acompanham ao longo da carreira e, para mim, treinar o Milan sempre foi uma delas. Eu sei perfeitamente o que o AC Milan representa: história, prestígio e adeptos extraordinários em todo o mundo. É um desafio que enfrento com orgulho e entusiasmo, com plena consciência do que estas cores significam. Não vejo a hora de começar e viver todos os dias a paixão que anima o Milan — declarou Rúben Amorim.

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