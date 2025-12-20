Enquanto todos se preparam para curtir as festas de fim de ano, o futebol internacional segue a todo vapor e promete grandes emoções neste fim de semana. Pensando nisso, o Lance! selecionou cinco partidas imperdíveis para você acompanhar neste sábado (20) e domingo (21). Já anote na agenda e não perca.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana

Newcastle x Chelsea

O fim de semana começa com um confronto importante pela 17ª rodada da Premier League. Neste sábado, às 9h30 (de Brasília), Newcastle United recebe o Chelsea em um duelo que coloca frente a frente equipes em momentos distintos, mas com objetivos semelhantes no campeonato.

continua após a publicidade

Jogando diante de sua torcida, o Newcastle tenta reagir após a derrota para o Sunderland, resultado que interrompeu uma sequência positiva e freou a ascensão da equipe na tabela. O time vinha embalado e via a chance de se aproximar do pelotão de cima, mas o tropeço custou posições importantes. Agora, diante de um adversário direto, a equipe aposta na força em casa para retomar o bom momento e ganhar confiança.

Newcastle e Chelsea em duelo na temporada 24/25 (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Do outro lado, o Chelsea vive uma fase de instabilidade na Premier League. Após figurar na vice-liderança, os Blues caíram para a quarta posição, reflexo de oscilações recentes. Apesar disso, o time chega com moral após vencer os dois últimos compromissos: um pela Copa da Inglaterra, contra o Cardiff, e outro pela liga, diante do Everton. O duelo contra o Newcastle é visto como fundamental para se manter no G-4 e continuar na perseguição ao líder Arsenal.

continua após a publicidade

Tottenham x Liverpool

Considerado um dos grandes jogos da rodada europeia, o confronto entre Tottenham e Liverpool acontece neste sábado, às 14h30 (de Brasília), e reúne duas equipes tradicionais do futebol inglês, integrantes do chamado "Big Six".

O Tottenham ainda busca regularidade na temporada. A equipe ocupa o meio da tabela e alterna boas atuações com tropeços que impedem uma arrancada mais consistente. Nos últimos cinco jogos, o retrospecto mostra duas vitórias, dois empates e uma derrota, números que refletem a dificuldade do time em engrenar. Mesmo assim, atuar em casa diante do Liverpool pode ser o cenário ideal para uma resposta mais contundente.

Tottenham e Liverpool em duelo, na temporada 2024/25 (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Já o Liverpool, embora esteja apenas na sétima colocação, vive um momento de recuperação. O time não perde desde 26 de novembro e chega embalado por uma sequência invicta que inclui três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas. A crescente anima a torcida, que vê no duelo em Londres a chance de confirmar a reação e se aproximar do grupo que briga por vagas nas competições europeias..

Juventus x Roma

Saindo da Inglaterra e desembarcando na Itália, o sábado também reserva um clássico histórico da Serie A. Às 16h45 (de Brasília), Juventus e Roma se enfrentam em um confronto direto na parte de cima da tabela.

Após um início irregular, a Juventus conseguiu se reorganizar ao longo da temporada e hoje figura no G-5 do Campeonato Italiano. O desempenho recente é animador: nos últimos 11 jogos, a equipe sofreu apenas uma derrota, justamente contra o Napoli. Jogando em casa, a Velha Senhora enxerga o duelo como uma oportunidade de dar mais um passo rumo à briga pelo topo da tabela.

Juventus e Roma em ação na temporada 2024/25 (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

A Roma, por sua vez, também vive um bom momento, apesar de alguns tropeços que custaram posições. O time chegou a figurar entre os primeiros colocados, mas duas derrotas recentes o fizeram cair para a quarta posição. Ainda assim, a equipe soma duas vitórias consecutivas e vê o confronto como decisivo para diminuir a distância para a líder Inter de Milão, que hoje está apenas três pontos à frente.

Real Madrid x Sevilla

Na Espanha, o destaque do fim de semana fica por conta do duelo entre Real Madrid e Sevilla, que se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela La Liga.

O Real Madrid atravessa um momento de oscilação sob o comando de Xabi Alonso. Após liderar o campeonato com certa folga, o time perdeu rendimento, deixou escapar a ponta da tabela e hoje aparece quatro pontos atrás do Barcelona. A vitória diante do Sevilla é vista como essencial para retomar a confiança, encostar no rival e evitar que a diferença aumente nas próximas rodadas.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol marcado sobre o Sevilla, pela La Liga, em 24/25 (Foto: Cristina Quicler/AFP)

O Sevilla começou a temporada de forma irregular, mas conseguiu se recuperar ao longo do campeonato. Atualmente na nona colocação, a equipe encara o confronto como uma chance de ouro para se aproximar do G-6 e seguir sonhando com uma vaga em competições europeias. Mesmo fora de casa, o time aposta na consistência recente para surpreender no Bernabéu.

Aston Villa x Manchester United

Fechando a lista de grandes jogos, o domingo reserva um clássico da Premier League entre Aston Villa e Manchester United. A bola rola às 13h30 (de Brasília), com expectativas altas para o confronto.

O Aston Villa é uma das grandes sensações da temporada. Ocupando a terceira colocação, o time está apenas três pontos atrás do líder Arsenal e vive uma fase impressionante. São nove vitórias consecutivas em todas as competições, e a última derrota aconteceu no dia 1º de novembro, justamente contra o Liverpool. Jogando em casa, a equipe tenta manter a sequência e seguir firme na briga pelo título.

Konsa foi expulso durante a partida entre Aston Villa e Newcastle pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O Manchester United, apesar de uma campanha irregular ao longo da temporada, chega em um momento mais estável. A equipe está invicta há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates no período, desempenho que a levou à sexta posição da Premier League. O duelo contra o Villa é visto como um teste importante para medir o real nível de recuperação do time.

Supercopa da Itália

Além dos confrontos pelos campeonatos nacionais, o domingo também contará com a grande final da Supercopa da Itália. Os finalistas ainda serão definidos até sexta-feira (19).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial