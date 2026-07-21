Arsenal planeja aumentar proposta para contratar Bruno Guimarães
Mikel Arteta planeja ter o brasileiro para a próxima temporada
O Arsenal planeja oferecer 70 milhões de libras (R$ 477,8 milhões) pela contratação do meia Bruno Guimarães, do Newcastle e Seleção Brasileira, segundo o jornalista Ben Jacobs. Recentemente, o clube londrino teve uma proposta de 65 milhões de libras (R$ 443,7 milhões) recusada pelo rival inglês.
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Enquanto busca convencer o Newcastle, o Arsenal já acertou as bases contratuais com Bruno Guimarães. No entanto, o clube do norte da Inglaterra tem a intenção de manter o brasileiro no plantel, principalmente após ter perdido Sandro Tonali para o Tottenham.
Além do Arsenal, outro clube da Premier League fez uma consulta por Bruno Guimarães ainda de acordo com informações de Ben Jacobs. No entanto, a equipe interessada não foi revelada, embora apenas os Gunners tenham feito propostas oficiais pela contratação do jogador.
Bruno Guimarães tem contrato com o Newcastle até junho de 2028, mas o Arsenal busca reforçar seu elenco para lutar pelo inédito título da Champions League na próxima temporada. Além disso, a equipe de Mikel Arteta tem o objetivo de defender a conquista da última edição da Premier League.
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