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Chelsea negocia contratação de zagueiro francês da Premier League

Maxence Lacroix é alvo dos Blues após destaque na Copa do Mundo de 2026 e pode reforçar defesa

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 11:50
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Xabi Alonso em treinamentos do Chelsea
Xabi Alonso em treinamentos do Chelsea (Foto: Reprodução / X @ChelseaFC)

O Chelsea abriu negociações com o Crystal Palace para contratar o zagueiro Maxence Lacroix nesta janela de transferências. Destaque da França na Copa do Mundo de 2026, o defensor de 26 anos é um dos principais alvos dos Blues para reforçar o sistema defensivo.

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    O Crystal Palace pede mais de 55 milhões de libras para liberar o jogador, enquanto o Chelsea já iniciou as conversas e estuda aumentar a proposta com metas para fechar o acordo.

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    Chelsea busca reforço para a defesa

    Segundo a "Sky Sports" e a "RMC Sport", representantes de Chelsea e Crystal Palace se reuniram em Nova York, antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, para discutir uma possível transferência de Lacroix.

    O Palace deseja receber cerca de 60 milhões de libras (70 milhões de euros) pelo francês, enquanto o Chelsea apresentou uma oferta próxima de 55 milhões de libras. A tendência é que os Blues aumentem a proposta incluindo bônus por metas para tentar chegar ao valor exigido pelo clube londrino.

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    Lacroix comemora gol do Crystal Palace sobre o United (Foto: Darren Staples / AFP)
    Lacroix comemora gol do Crystal Palace sobre o United (Foto: Darren Staples / AFP)

    Zagueiro deseja novo desafio

    Maxence Lacroix está disposto a deixar o Crystal Palace nesta janela. Contratado junto ao Wolfsburg em 2024 por 18 milhões de euros, o defensor rapidamente se consolidou na Premier League e ganhou espaço na seleção francesa, estreando sob o comando de Didier Deschamps em março deste ano.

    O Chelsea procura um zagueiro com imposição física e experiência no futebol inglês para reforçar o elenco. O clube arrecadou cerca de 130 milhões de libras com vendas nesta janela e ainda pode negociar jogadores como Trevoh Chalobah, Benoît Badiashile, Malo Gusto e Axel Disasi. A venda de Chalobah para o Como, por cerca de 35 milhões de libras, é vista como uma das operações que podem ajudar a financiar a chegada de Lacroix.

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