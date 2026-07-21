Liverpool anuncia renovação de destaque da última temporada
Szoboszlai amplia vínculo por cinco temporadas após se consolidar como peça-chave da equipe
O Liverpool anunciou na última sexta-feira (17) a renovação de contrato de Dominik Szoboszlai. O meio-campista húngaro assinou um novo vínculo de cinco anos, válido até junho de 2031, estendendo sua permanência em Anfield.
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Contratado junto ao RB Leipzig em 2023 por 60 milhões de libras, o jogador afirmou que renovar com o clube representa um dos momentos mais importantes de sua carreira e reforçou o desejo de conquistar mais títulos.
Liverpool assegura permanência de peça importante
Segundo a Sky Sports, as negociações entre o diretor esportivo Richard Hughes e os representantes de Szoboszlai avançaram nas últimas semanas. O jogador ainda tinha dois anos de contrato, mas demonstrou desde o início das conversas o interesse em permanecer no clube a longo prazo.
Na visão do Liverpool, o meia de 25 anos se tornou um dos atletas mais influentes do elenco desde sua chegada, em julho de 2023. Jogador da seleção da Hungria, Szoboszlai foi peça importante na campanha do título da Premier League de 2024/25 e eleito o melhor jogador do clube na última temporada.
Szoboszlai celebra renovação
Em entrevista ao site oficial do Liverpool, Szoboszlai comemorou a extensão do vínculo e afirmou que o momento está entre os mais marcantes de sua trajetória no futebol.
— É talvez o meu maior dia. Há alguns momentos à frente dele, como quando assinei pelo Liverpool pela primeira vez e quando meu filho nasceu. Mas, na minha carreira, posso dizer que este está entre os três maiores. Estou muito feliz e mal posso esperar para continuar. Sempre há mais a conquistar. Quero dar o exemplo e vencer tudo o que for possível neste país, além da Champions League. Estou pronto para isso — declarou.
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