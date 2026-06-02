Manchester United acerta contratação de 'esquecido por Ancelotti'

O Manchester United fechou um acordo com a Atalanta para a compra do meio-campista Éderson. A transferência do brasileiro de 26 anos custará 40,5 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões). fixos ao clube inglês, com o acréscimo de mais 4,5 milhões de euros em bônus por metas atingidas. A informação é do jornal "The Athletic".

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Éderson já possui bases salariais acertadas para assinar um vínculo válido até junho de 2030, com a possibilidade de renovação automática por mais 12 meses. O jogador deve realizar os exames médicos regulamentares nas próximas semanas e a conclusão formal do negócio ocorrerá no início de julho.

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Reposição de compatriota

A chegada de Éderson atende a uma necessidade urgente do departamento de futebol do Manchester United. O clube inglês buscava uma peça de reposição imediata para o setor de meio-campo em razão da saída do também brasileiro Casemiro.

O clube de Old Trafford aproveitou uma oportunidade de mercado para fechar o negócio por valores abaixo das expectativas anteriores da Atalanta. Como o contrato do volante com o time italiano terminava em meados de 2027, a diretoria inglesa conseguiu uma margem de negociação vantajosa para evitar o risco de perder o atleta sem custos no futuro.

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Casemiro comemora gol do Manchester United sobre o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Primeira contratação da "Era Carrick"

A contratação de Éderson representa o primeiro reforço de impacto para o técnico Michael Carrick após a classificação da equipe para a próxima edição da Champions League. O treinador planeja novas contratações para o setor por conta de prováveis saídas de outros atletas do elenco nas próximas semanas.

Ao longo de cinco temporadas, Éderson viveu o auge de sua carreira e se consolidou como um dos pilares da equipe de Bérgamo, somando 180 partidas disputadas, 16 gols marcados e seis assistências, além de ter sido fundamental na conquista do título da Europa League na temporada 2023/24.

Éderson será jogador do Manchester United (Foto: Divulgação/Instagram)

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