Kolo Muani deixa PSG e retorna à Juventus em definitivo Após boa passagem por empréstimo em 2025, francês é adquirido em definitivo pela Juventus

A Juventus oficializou neste domingo (2) a contratação em definitivo de Randal Kolo Muani. O atacante francês, que pertence ao PSG, retorna à Velha Senhora após uma passagem por empréstimo em 2025 e assinou contrato válido até junho de 2031.

Para fechar o negócio, o clube italiano desembolsará 38 milhões de euros (cerca de R$ 221 milhões), além de até 12 milhões de euros em bônus por metas. O investimento pode chegar a 50 milhões de euros caso todas as cláusulas previstas no contrato sejam atingidas.

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Retorno após boa passagem pela Juventus

Kolo Muani deixou boa impressão em sua primeira passagem pela Juventus. Contratado por empréstimo em janeiro de 2025, o atacante marcou dez gols e distribuiu três assistências em 22 partidas, desempenho que convenceu a diretoria a tentar sua contratação em definitivo.

Na sequência, o francês foi novamente emprestado pelo PSG, desta vez ao Tottenham, onde disputou 41 partidas e marcou cinco gols durante a temporada 2025/26.

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Saída do PSG

Contratado pelo Paris Saint-Germain em 2023, após se destacar pelo Eintracht Frankfurt, Kolo Muani perdeu espaço sob o comando de Luis Enrique e acabou sendo negociado após duas temporadas no clube francês.

Ao longo de sua trajetória pela seleção da França, o atacante soma 32 partidas e nove gols marcados. Apesar do histórico, ele ficou fora da convocação francesa para a Copa do Mundo de 2026.

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Além de confirmar o retorno de Kolo Muani, a Juventus também anunciou neste domingo a contratação do ponta bósnio Kerim Alajbegovic, reforçando o elenco para a temporada 2026/27.

Randal Kolo Muani em ação pela Juventus (Foto: Reprodução/Instagram)

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