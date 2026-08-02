Barcelona estaria disposto a negociar por herói da final da Copa
Ferran Torres atacante desperta interesse do Paris Saint-Germain
O Barcelona está disposto a negociar Ferran Torres na atual janela de transferências caso o atacante manifeste o desejo de deixar o clube e apareça uma proposta compatível com sua avaliação de mercado. O principal interessado é o Paris Saint-Germain, que monitora a situação do espanhol após a conquista da Copa do Mundo.
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Apesar de considerar Ferran uma peça importante para o elenco, o Barça admite abrir conversas se o jogador optar por seguir outro caminho. O atacante, de 26 anos, está de férias e, segundo a imprensa espanhola, ainda não comunicou oficialmente ao clube qual é sua decisão sobre o futuro.
Barcelona aguarda definição do atacante
A diretoria catalã mantém o planejamento de oferecer uma renovação de contrato ao atacante, cujo vínculo termina em junho de 2027. No entanto, o clube entende que não pretende impedir uma saída caso Ferran solicite a transferência e apresente uma oferta considerada satisfatória.
O técnico Hansi Flick conta com o jogador para a temporada e o vê como uma das alternativas para a função de centroavante após a saída de Robert Lewandowski, especialmente diante das dificuldades para contratar Julián Álvarez.
Mesmo assim, dirigentes do Barcelona aguardam os próximos dias para entender a posição do atleta e uma possível investida oficial do PSG.
PSG acompanha situação
Segundo informações divulgadas pelo jornal Marca, o Barcelona tem conhecimento do interesse de grandes clubes europeus no atacante, entre eles o PSG. Até o momento, porém, nenhuma proposta oficial foi apresentada ao clube espanhol.
Já o jornal "Mundo Deportivo" afirma que veículos franceses apontam que Ferran estaria disposto a defender a equipe comandada por Luis Enrique e que as conversas entre os clubes poderiam começar na próxima semana. Nos bastidores do Barcelona, entretanto, não há qualquer confirmação de que o atacante tenha pedido para deixar o clube.
Temporada valorizou Ferran
O interesse do PSG ganhou força após a temporada de destaque do atacante. Além de marcar o gol que garantiu o título da Espanha na Copa do Mundo, Ferran Torres encerrou a temporada 2025/26 com 21 gols e três assistências em 49 partidas pelo Barcelona.
Embora considere o jogador importante para o projeto esportivo, o clube catalão entende que uma eventual venda antes do fim do contrato pode ser mais vantajosa financeiramente do que correr o risco de perder o atacante sem custos em 2027.
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