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Barcelona estaria disposto a negociar por herói da final da Copa

Ferran Torres atacante desperta interesse do Paris Saint-Germain

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 16:21
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Ferran Torres celebra hat-trick com a camisa do Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)
Ferran Torres celebra hat-trick com a camisa do Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

O Barcelona está disposto a negociar Ferran Torres na atual janela de transferências caso o atacante manifeste o desejo de deixar o clube e apareça uma proposta compatível com sua avaliação de mercado. O principal interessado é o Paris Saint-Germain, que monitora a situação do espanhol após a conquista da Copa do Mundo.

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Apesar de considerar Ferran uma peça importante para o elenco, o Barça admite abrir conversas se o jogador optar por seguir outro caminho. O atacante, de 26 anos, está de férias e, segundo a imprensa espanhola, ainda não comunicou oficialmente ao clube qual é sua decisão sobre o futuro.

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Barcelona aguarda definição do atacante

A diretoria catalã mantém o planejamento de oferecer uma renovação de contrato ao atacante, cujo vínculo termina em junho de 2027. No entanto, o clube entende que não pretende impedir uma saída caso Ferran solicite a transferência e apresente uma oferta considerada satisfatória.

O técnico Hansi Flick conta com o jogador para a temporada e o vê como uma das alternativas para a função de centroavante após a saída de Robert Lewandowski, especialmente diante das dificuldades para contratar Julián Álvarez.

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Mesmo assim, dirigentes do Barcelona aguardam os próximos dias para entender a posição do atleta e uma possível investida oficial do PSG.

Ferran Torres em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução/X)
Ferran Torres em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução/X)

PSG acompanha situação

Segundo informações divulgadas pelo jornal Marca, o Barcelona tem conhecimento do interesse de grandes clubes europeus no atacante, entre eles o PSG. Até o momento, porém, nenhuma proposta oficial foi apresentada ao clube espanhol.

Já o jornal "Mundo Deportivo" afirma que veículos franceses apontam que Ferran estaria disposto a defender a equipe comandada por Luis Enrique e que as conversas entre os clubes poderiam começar na próxima semana. Nos bastidores do Barcelona, entretanto, não há qualquer confirmação de que o atacante tenha pedido para deixar o clube.

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Temporada valorizou Ferran

O interesse do PSG ganhou força após a temporada de destaque do atacante. Além de marcar o gol que garantiu o título da Espanha na Copa do Mundo, Ferran Torres encerrou a temporada 2025/26 com 21 gols e três assistências em 49 partidas pelo Barcelona.

Embora considere o jogador importante para o projeto esportivo, o clube catalão entende que uma eventual venda antes do fim do contrato pode ser mais vantajosa financeiramente do que correr o risco de perder o atacante sem custos em 2027.

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Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

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