Real Madrid ganha 'reforço caseiro' após amistoso; entenda Alexis Ciria, de 18 anos, marcou diante da Fiorentina e ganhou força na disputa por espaço no elenco de José Mourinho

O Real Madrid pode ter encontrado um reforço dentro de casa para a temporada 2026/27. Autor de um dos gols no empate por 2 a 2 com a Fiorentina, em amistoso de pré-temporada, o atacante Alexis Ciria, de 18 anos, deixou boa impressão em sua primeira atuação como titular da equipe principal e passou a ser visto como uma das principais promessas do clube para o futuro.

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A ascensão do espanhol chama atenção pela velocidade. Contratado pelo Real Madrid em janeiro para defender o time C, Ciria passou em poucos meses pelo Juvenil A, pelo Castilla e chegou ao elenco principal sob o comando de José Mourinho. Durante esse período, acumulou boas atuações, marcou gols nas categorias inferiores e conquistou espaço nas primeiras semanas de trabalho do treinador português.

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Mourinho acompanha evolução do atacante

Segundo a imprensa espanhola, Mourinho aprovou o desempenho do jovem durante a pré-temporada e pretende mantê-lo no radar da equipe principal ao longo da temporada. Embora a tendência seja que Ciria tenha maior minutagem no Castilla, o atacante pode voltar a ser utilizado entre os profissionais sempre que necessário.

O cenário, porém, deve mudar nos próximos dias. Com o retorno de Vini Jr. das férias, a concorrência pelo lado esquerdo do ataque aumenta, o que reduz o espaço imediato para o jovem revelado pelo Sevilla. Após o amistoso, Ciria revelou a orientação recebida do treinador português.

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— O treinador me pediu para ser como eu sou e me divertir — afirmou o atacante à Real Madrid TV.

Alexis Ciria comemora gol pelo Real Madrid (Foto: X/@realmadrid)

Gol pode acelerar oportunidades

Além da atuação diante da Fiorentina, Ciria ganhou destaque pelo desempenho desde que chegou ao clube. O atacante estreou pelo Castilla com assistência, marcou em sua primeira partida como titular pela equipe e levantou o título da Youth League antes de ser integrado ao grupo principal.

A evolução também pode gerar impacto financeiro para o Real Madrid. De acordo com a imprensa espanhola, o contrato firmado com o Sevilla prevê bônus por metas esportivas. Caso Ciria dispute uma partida oficial com pelo menos 45 minutos pelo time principal, o clube merengue terá de pagar 120 mil euros ao Sevilla. Se alcançar dez partidas nessas condições, o valor pode chegar a 1,2 milhão de euros.

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