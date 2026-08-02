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Calendário da Uefa 2026/27: datas dos sorteios e início das competições europeias

Confira as datas dos sorteios, estreia e finais da Champions, Europa e Conference League

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 16:00
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Taça e bola da final da Champions League 25/26.
Taça da Champions League (Foto: Reprodução X)

A Uefa já definiu o calendário oficial da temporada 2026/27 para suas principais competições de clubes. Champions League, Europa League e Conference League terão os sorteios da fase de liga no fim de agosto, enquanto os primeiros jogos estão programados para setembro e outubro.

Assim como na temporada anterior, os três torneios seguem o formato de fase de liga, com 36 equipes classificadas antes do início do mata-mata.

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Champions League 2026/27

A Champions League será a primeira competição a realizar seu sorteio. A cerimônia acontece em 27 de agosto de 2026 e definirá os confrontos da fase de liga.

Os primeiros jogos estão marcados para acontecer entre 8 e 10 de setembro de 2026.

A decisão da competição será disputada em 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri. O Paris Saint-Germain chega como atual bicampeão, após conquistar os títulos das temporadas 2024/25 e 2025/26.

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Calendário da Champions League

  • Sorteio: 27 de agosto de 2026
  • Início da fase de liga: 8 a 10 de setembro de 2026
  • Final: 5 de junho de 2027

Europa League 2026/27

A Europa League terá seu sorteio realizado em 28 de agosto de 2026, um dia após a Champions League.

A fase de liga começa entre 16 e 17 de setembro de 2026, enquanto a decisão está marcada para 26 de maio de 2027, em Frankfurt, na Alemanha.

Calendário da Europa League

  • Sorteio: 28 de agosto de 2026
  • Início da fase de liga: 16 e 17 de setembro de 2026
  • Final: 26 de maio de 2027

Conference League 2026/27

Também no dia 28 de agosto, a Uefa realiza o sorteio da fase de liga da Conference League.

A competição terá início em 15 de outubro de 2026, com a final programada para 2 de junho de 2027, em Istambul, na Turquia.

Calendário da Conference League

  • Sorteio: 28 de agosto de 2026
  • Início da fase de liga: 15 de outubro de 2026
  • Final: 2 de junho de 2027
Troféus da Europa League e Conference League exibidos durante o sorteio dos torneios
Troféus da Europa League e Conference League exibidos durante o sorteio dos torneios (Foto: Frederic Dides/AFP)

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