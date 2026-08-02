Calendário da Uefa 2026/27: datas dos sorteios e início das competições europeias
Confira as datas dos sorteios, estreia e finais da Champions, Europa e Conference League
A Uefa já definiu o calendário oficial da temporada 2026/27 para suas principais competições de clubes. Champions League, Europa League e Conference League terão os sorteios da fase de liga no fim de agosto, enquanto os primeiros jogos estão programados para setembro e outubro.
Calendário do futebol europeu 2026/27: confira datas de início e sorteios
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Assim como na temporada anterior, os três torneios seguem o formato de fase de liga, com 36 equipes classificadas antes do início do mata-mata.
Champions League 2026/27
A Champions League será a primeira competição a realizar seu sorteio. A cerimônia acontece em 27 de agosto de 2026 e definirá os confrontos da fase de liga.
Os primeiros jogos estão marcados para acontecer entre 8 e 10 de setembro de 2026.
A decisão da competição será disputada em 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri. O Paris Saint-Germain chega como atual bicampeão, após conquistar os títulos das temporadas 2024/25 e 2025/26.
Calendário da Champions League
- Sorteio: 27 de agosto de 2026
- Início da fase de liga: 8 a 10 de setembro de 2026
- Final: 5 de junho de 2027
Europa League 2026/27
A Europa League terá seu sorteio realizado em 28 de agosto de 2026, um dia após a Champions League.
A fase de liga começa entre 16 e 17 de setembro de 2026, enquanto a decisão está marcada para 26 de maio de 2027, em Frankfurt, na Alemanha.
Calendário da Europa League
- Sorteio: 28 de agosto de 2026
- Início da fase de liga: 16 e 17 de setembro de 2026
- Final: 26 de maio de 2027
Conference League 2026/27
Também no dia 28 de agosto, a Uefa realiza o sorteio da fase de liga da Conference League.
A competição terá início em 15 de outubro de 2026, com a final programada para 2 de junho de 2027, em Istambul, na Turquia.
Calendário da Conference League
- Sorteio: 28 de agosto de 2026
- Início da fase de liga: 15 de outubro de 2026
- Final: 2 de junho de 2027
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