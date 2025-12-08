Em rota de colisão no Liverpool, Salah é cortado na Champions

A crise entre Mohamed Salah e Liverpool ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (8). Após a polêmica entrevista concedida na última semana, quando afirmou não ter relação com Arne Slot, o atacante egípcio foi cortado do duelo dos Reds contra a Inter de Milão, pela Champions League, na próxima terça-feira (9), às 17h (horário de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão de tirar Salah da relação para a sexta rodada da Champions League partiu de Arne Slot e contou com o respaldo da diretoria do Liverpool, que está ao lado do treinador mesmo com a temporada aquém do esperado. Resta saber se o padrão irá se repetir para o duelo contra o Brighton, no próximo fim de semana, pela Premier League, no que seria a última partida do atacante antes de se juntar à seleção do Egito para a disputa da Copa Africana de Nações.

continua após a publicidade

Salah pode estar com dias contados no Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Como começou a polêmica de Salah?

Após mais um resultado ruim no empate em 3 a 3 com o Leeds United, no que foi a terceira partida consecutiva de Mohamed Salah no banco de reservas, o camisa 11 explodiu e não ponderou suas palavras em direção a Slot.

"Tive várias promessas na pré-temporada e agora estou no banco por três jogos, então acho que posso dizer que não cumpriram as promessas. Eu disse várias vezes que eu tinha um bom relacionamento com o técnico, e de repente não temos mais qualquer relacionamento. Me parece que alguém não me quer no clube", disse o egípcio.

continua após a publicidade

Questionado sobre seu futuro, já que expôs uma crise interna e ainda possui contrato com o Liverpool até junho de 2027, Salah deixou tudo em aberto:

"Veremos o que vai acontecer. Anfield (no próximo fim de semana) pode ser minha despedida dos torcedores. Vou para a Copa Africana e não sei o que vai acontecer quando eu estiver lá", disparou Salah.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial