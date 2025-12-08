menu hamburguer
Futebol Internacional

Em rota de colisão no Liverpool, Salah é cortado na Champions

Ídolo dos Reds gerou polêmica ao externar problemas com Arne Slot

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
16:26
Mohamed Salah lamenta derrota do Liverpool para o Forest na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
imagem cameraMohamed Salah foi excluído dos relacionados do Liverpool para a Champions (Foto: Darren Staples / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Mohamed Salah foi cortado do jogo contra a Inter de Milão na Champions League.
Decisão foi de Arne Slot, com apoio da diretoria do Liverpool.
Salah expressou insatisfação após ficar no banco por três jogos consecutivos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A crise entre Mohamed Salah e Liverpool ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (8). Após a polêmica entrevista concedida na última semana, quando afirmou não ter relação com Arne Slot, o atacante egípcio foi cortado do duelo dos Reds contra a Inter de Milão, pela Champions League, na próxima terça-feira (9), às 17h (horário de Brasília).

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão de tirar Salah da relação para a sexta rodada da Champions League partiu de Arne Slot e contou com o respaldo da diretoria do Liverpool, que está ao lado do treinador mesmo com a temporada aquém do esperado. Resta saber se o padrão irá se repetir para o duelo contra o Brighton, no próximo fim de semana, pela Premier League, no que seria a última partida do atacante antes de se juntar à seleção do Egito para a disputa da Copa Africana de Nações.

Salah aplaudindo após vitória do Liverpool sobre o Real Madrid (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Salah pode estar com dias contados no Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Como começou a polêmica de Salah?

Após mais um resultado ruim no empate em 3 a 3 com o Leeds United, no que foi a terceira partida consecutiva de Mohamed Salah no banco de reservas, o camisa 11 explodiu e não ponderou suas palavras em direção a Slot.

"Tive várias promessas na pré-temporada e agora estou no banco por três jogos, então acho que posso dizer que não cumpriram as promessas. Eu disse várias vezes que eu tinha um bom relacionamento com o técnico, e de repente não temos mais qualquer relacionamento. Me parece que alguém não me quer no clube", disse o egípcio.

Questionado sobre seu futuro, já que expôs uma crise interna e ainda possui contrato com o Liverpool até junho de 2027, Salah deixou tudo em aberto:

"Veremos o que vai acontecer. Anfield (no próximo fim de semana) pode ser minha despedida dos torcedores. Vou para a Copa Africana e não sei o que vai acontecer quando eu estiver lá", disparou Salah.

