Al-Shabab e Al-Nassr se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 15h (de Brasília), na SHG Arena, em Riad, pela 33ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo da Goat e da Band, ambas pelo YouTube.

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Ficha do jogo SHA NAS 33° RODADA CAMPEONATO SAUDITA Data e Hora quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 15h (de Brasília) Local SHG Arena, em Riad (SAU) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir Goat e Band (YouTube)

Como chegam Al-Shabab e Al-Nassr para o confronto?

O Al-Shabab faz uma campanha decepcionante na Saudi Pro League e ocupa apenas a 13ª colocação, com 32 pontos. A equipe comandada por Vítor Pereira chega pressionada após a goleada sofrida por 5 a 1 diante do Al-Taawon FC e não vence há seis partidas, acumulando duas derrotas e quatro empates no período.

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Apesar do momento ruim, o duelo chama atenção pela presença de nomes conhecidos do futebol internacional. O goleiro Marcelo Grohe, ex-Grêmio, é um dos destaques do elenco, além do meia-atacante belga Yannick Carrasco, ex-Atlético de Madrid.

Do outro lado, o Al-Nassr entra em campo tentando se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Al-Quadisiya na última rodada. Mesmo com o tropeço, a equipe de Jorge Jesus segue na liderança da competição com 77 pontos, apenas dois à frente do rival Al-Hilal, adversário da rodada seguinte.

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A derrota encerrou uma sequência impressionante de vinte vitórias consecutivas do Al-Nassr na temporada. Agora, o time volta a depender da força ofensiva de Cristiano Ronaldo, artilheiro da equipe e da Saudi Pro League, com 25 gols em 27 jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

AL-SHABAB X AL-NASSR

CAMPEONATO SAUDITA – 33ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 15h (de Brasília)

📍 Local: SHG Arena, em Riad (SAU)

📺 Onde assistir: Goat e Band (YouTube)

Prováveis escalações:

AL-SHABAB (Técnico: Vítor Pereira)

Marcelo Grohe; Mohammed Fuad Al Thani, Mohammed Al Shwirekh, Ali Al Bulayhi e Saad Yaslam; Ali Ahmad Azaizeh, Ali Al Asmari, Yacine Adli e Josh Brownhill; Abderazak Hamdallah e Yannick Carrasco.

AL-NASSR (Técnico: Jorge Jesus)

Bento; Inigo Martínez, Abdulelah Al Amri, Mohamed Simakan e Nawaf Al Boushail; Marcelo Brozovic e Abdullah Al Khaibari; Angelo Borges, João Félix e Kingsley Coman; Cristiano Ronaldo.

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