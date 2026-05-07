Cristiano Ronaldo chega à reta final em busca de encerrar seca no Al-Nassr

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O Al-Nassr entra em campo nesta quinta-feira (7) pela 32ª e antepenúltima rodada do Campeonato Saudita contra o Al-Shabab. Líder da competição com 79 pontos, dois a mais que o Al-Hilal, a equipe de Riade entra na fase final da temporada perto de conquistar dois títulos e encerrar seca de cinco anos sem taças oficiais por clubes de Cristiano Ronaldo.

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Porém, o caminho não será fácil, com direito a final da ACL Two contra o tradicional Gamba Osaka, do Japão, e o confronto direto com o Al-Hilal, na penúltima rodada do Campeonato Saudita, que praticamente decidirá o rumo da competição.

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Seca de títulos

Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr no dia 30 de dezembro de 2022, após saída conturbada do Manchester United. Na primeira temporada, chegou a conquistar a Liga dos Campeões Árabes de 2023, competição que reunia 37 equipes da Ásia e África, mas não tinha chancela da AFC ou CAF. Na liga, mesmo com 14 gols em 18 jogos, não conseguiu fazer com que o Al-Nassr alcançasse o Al-Hilal no topo da competição. A Copa do Rei Saudita também ficou com a equipe azul, ao derrotar o Al-Wehda, que eliminou o Nassr nas semifinais.

Na temporada seguinte, Cristiano Ronaldo ganhou novos companheiros e seguiu na caça do milésimo gol. Porém, mesmo marcando 44 vezes e sendo artilheiro do Campeonato Saudita com 35 gols, o "Robozão" viu o Al-Hilal vencer mais uma vez a liga e a copa pela segunda vez consecutiva. Na Champions League Asiática, após dominar a fase de grupos, o Al-Nassr teve uma queda precoce nas quartas de final para o Al Ain, sendo o campeão da competição no futuro.

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Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr (Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP)

Em 2024/25, o Campeonato Saudita viu o fim da sequência de três campeonatos do Al-Hilal. Mas quem desbancou a hegemonia foi o Al-Ittihad, de Karim Benzema. Diferente das demais temporadas, o Al-Nassr teve uma queda de rendimento, caindo de segundo para terceiro, com vaga apenas para a ACL Two, competição de segundo escalão da Ásia, queda nas oitavas da Copa do Rei Saudita e eliminado nas semifinais da Champions Asiática para o Kawasaki Frontale. No lado de Cristiano Ronaldo, o português marcou 35 vezes, mantendo a artilharia na liga.

Ao fim da temporada, Cristiano voltou a levantar um troféu, mas por Portugal. Após passar pela Alemanha e Espanha, com gols em ambos os jogos. O camisa 7 conquistou a Nations League pela segunda vez na carreira.

Cristiano Ronaldo levantou a taça da Nations League (Foto: John MACDOUGALL / AFP)

Fim da espera?

Com a campanha abaixo na temporada anterior, o Al-Nassr demitiu o treinador Stefano Pioli e contratou Jorge Jesus, que tinha recém-deixado o Al-Hilal. No início, nova frustração ao perder a final da Supercopa Saudita contra o Al-Ahli, mas, na liga, tudo começou bem, com 11 vitórias consecutivas e seis pontos de vantagem na liderança. Cristiano Ronaldo acompanhou a boa fase e marcou em 10 desses jogos, totalizando 12 gols e alcançando os 956 gols na carreira. Na Copa, o Al-Nassr caiu logo na segunda fase após derrota para o Al-Ittihad.

Porém, apesar de Cristiano Ronaldo seguir com gols, o Al-Nassr ficou quatro jogos sem vencer, com três derrotas, sendo uma ao Al-Hilal, que havia se tornado líder na rodada anterior e disparou ainda mais na tabela.

A turbulência passou e, rapidamente, o Al-Nassr recuperou a liderança seis rodadas depois, após vencer todos esses duelos. A partida em que a equipe retomou a ponta foi contra o Al-Ittihad, em que Cristiano Ronaldo ficou de fora após entrar em greve, insatisfeito com as decisões do fundo de investimento que controla os quatro grandes do país (Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Alhi), após a transferência de Benzema ao Al-Hilal.

Jorge Jesus beija Cristiano Ronaldo após vitória do Al-Nassr (Foto: Wun Suen/AFP)

O Al-Nassr seguiu implacável, em uma sequência de 16 vitórias consecutivas no Campeonato Saudita. Cristiano Ronaldo marcou 10 vezes e alcançou a marca de 970 gols. A invencibilidade foi interrompida na última rodada, após derrota por 3 a 1 para o Al-Qadsiah.

Com mais três rodadas para o fim, o Nassr e o Robozão podem finalmente vencer a liga, algo que não acontece para o clube desde 2018/19 e para o jogador desde 2019/20, quando ainda atuava pela Juventus, além de conquistar o primeiro título oficial pelo clube saudita.

Porém, Cristiano Ronaldo pode se tornar campeão pelo Al-Nassr antes, na Champions League Two. Em campanha dominante, com 100% de aproveitamento, o clube saudita irá disputar a final da competição no dia 16 — quatro dias após o duelo decisivo contra o Al-Hilal — contra o Gamba Osaka.

Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

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