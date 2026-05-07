Técnico do Racing cita Neymar em entrevista após derrota para o Botafogo
Equipe argentina foi derrotada pelo Botafogo na Copa Sul-Americana
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo venceu o Racing-ARG por 2 a 1, nesta quarta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, e garantiu a classificação ao mata-mata da Copa Sul-Americana. Após a partida, o treinador da equipe argentina, Gustavo Costas, declarou em entrevista coletiva, que não gosta de gramados sintéticos, e citou Neymar.
Relacionadas
- Botafogo
Danilo exalta fase artilheira no Botafogo e manda recado para Ancelotti
Botafogo07/05/2026
- Botafogo
Franclim Carvalho define escalação do Botafogo contra o Racing
Botafogo06/05/2026
- Futebol Internacional
Marquinhos abre o jogo sobre favoritismo do PSG contra o Arsenal: ‘Armadilha’
Futebol Internacional06/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
— Não gosto de desculpas, mas não gosto desse campo, sou como Neymar, que também não gosta desse gramado, mas não é uma desculpa — disse o técnico em entrevista coletiva.
O treinador também comentou sobre momento atual do time, e a dificuldade de animar os jogadores diante de alguns resultados.
— Temos falhas muito graves que nos custam jogos. Com esses resultados, é difícil animar os jogadore — lamentou Gustavo Costas.
Botafogo x Racing: como foi o jogo?
Primeiro tempo: jogo morno e gol contra argentino
O primeiro tempo no Nilton Santos foi de poucas chances para Botafogo e Racing. Os visitantes tiveram mais a posse de bola, mas foi o Alvinegro quem mais tentou ações ofensivas, com dificuldades para criar diante da marcação argentina. O único gol da etapa saiu aos 18 minutos, quando Di Césare desviou contra o próprio patrimônio após passe de Medina. O Racing chegou algumas vezes ao ataque e exigiu intervenções de Neto, mas o jogo teve poucas oportunidades claras até o intervalo.
Segundo tempo: Botafogo joga mal, mas conta com ajuda do goleiro argentino para garantir a vitória
O Racing voltou do intervalo pressionando e logo chegou ao empate. Rojas recebe com liberdade pela esquerda e cruza para Adrián Martínez, que aproveita desatenção de Ferraresi e cabeceia para o fundo do gol. Os argentinos seguiram pressionando, e Neto trabalhou para evitar a virada. Mesmo com o adversário melhor, o Botafogo aproveitou a chance que teve: após bate-rebate na área, a bola sobrou para Matheus Martins, que ajeitou para Danilo bater de primeira da entrada da área. A finalização não foi tão forte, mas o goleiro Cambeses falhou e aceitou o segundo gol alvinegro. O goleiro argentino ainda foi expulso nos acréscimos da partida por colocar a mao na bola fora da área.
➡️ Aposte nas partidas do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias