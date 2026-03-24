Endrick tem média positiva contra europeus e busca manter escrita contra a França
Jogador tem dois jogos e dois gols contra seleções do Velho Continente
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O atacante Endrick, convocado por Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, chega aos compromissos com uma marca impressionante no currículo. Desde o início do ciclo para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil disputou apenas duas partidas contra seleções europeias. Em ambas, o camisa 9 balançou as redes. A média é de um gol a cada 32 minutos contra adversários do Velho Continente.
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Em 2024, o Brasil enfrentou Inglaterra e Espanha em amistosos de alto nível. Nas duas ocasiões, Endrick precisou de apenas 64 minutos em campo para marcar dois gols. Na vitória sobre os ingleses, em Wembley, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar no estádio em jogos de seleções, com 17 anos, 8 meses e 4 dias. O feito completou dois anos na última segunda-feira (23). Ele também é o quarto jogador mais jovem a balançar as redes pela Seleção Brasileira, atrás apenas de Pelé, Edu e Ronaldo.
No empate por 3 a 3 com a Espanha, Endrick precisou de apenas quatro minutos para marcar seu primeiro gol no Santiago Bernabéu, meses antes de sua estreia oficial pelo Real Madrid.
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Endrick é convocado por Ancelotti pela primeira vez
Convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti, Endrick retorna à Seleção após um ano de ausência. Ao todo, soma três gols com a camisa da Amarelinha, sendo o último deles na vitória contra o México, em junho de 2024.
Pelo Lyon, o atacante vive grande momento. Desde sua estreia, disputou 14 partidas, marcou seis gols e deu cinco assistências – 11 participações diretas, média de uma ação de gol a cada 101 minutos. Entre os jogadores sub-20 das cinco grandes ligas europeias, apenas Endrick (11) e Lamine Yamal (17 em 20 jogos) superaram a barreira de 10 participações em gols desde a estreia do brasileiro no clube francês.
A Seleção Brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira (26), no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília). O segundo amistoso da data será contra a Croácia, no dia 31 de março, em Orlando.
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