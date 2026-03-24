O atacante Endrick, convocado por Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, chega aos compromissos com uma marca impressionante no currículo. Desde o início do ciclo para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil disputou apenas duas partidas contra seleções europeias. Em ambas, o camisa 9 balançou as redes. A média é de um gol a cada 32 minutos contra adversários do Velho Continente.

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Em 2024, o Brasil enfrentou Inglaterra e Espanha em amistosos de alto nível. Nas duas ocasiões, Endrick precisou de apenas 64 minutos em campo para marcar dois gols. Na vitória sobre os ingleses, em Wembley, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar no estádio em jogos de seleções, com 17 anos, 8 meses e 4 dias. O feito completou dois anos na última segunda-feira (23). Ele também é o quarto jogador mais jovem a balançar as redes pela Seleção Brasileira, atrás apenas de Pelé, Edu e Ronaldo.

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No empate por 3 a 3 com a Espanha, Endrick precisou de apenas quatro minutos para marcar seu primeiro gol no Santiago Bernabéu, meses antes de sua estreia oficial pelo Real Madrid.

Endrick, comandado por Ancelotti no Real Madrid, comemora gol pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Espanha (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Endrick é convocado por Ancelotti pela primeira vez

Convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti, Endrick retorna à Seleção após um ano de ausência. Ao todo, soma três gols com a camisa da Amarelinha, sendo o último deles na vitória contra o México, em junho de 2024.

Pelo Lyon, o atacante vive grande momento. Desde sua estreia, disputou 14 partidas, marcou seis gols e deu cinco assistências – 11 participações diretas, média de uma ação de gol a cada 101 minutos. Entre os jogadores sub-20 das cinco grandes ligas europeias, apenas Endrick (11) e Lamine Yamal (17 em 20 jogos) superaram a barreira de 10 participações em gols desde a estreia do brasileiro no clube francês.

A Seleção Brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira (26), no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília). O segundo amistoso da data será contra a Croácia, no dia 31 de março, em Orlando.

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