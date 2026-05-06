Franclim Carvalho define escalação do Botafogo contra o Racing
Equipes se enfrentam pela quarta rodada do Grupo E da Sul-Americana
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo divulgou a escalação para enfrentar o Racing-ARG nesta quarta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O técnico Franclim Carvalho promoveu mudanças em relação à equipe que foi derrotada pelo Remo no último sábado (1º).
Botafogo x Racing: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Onde Assistir
Lance!TV terá transmissão especial de Botafogo x Racing-ARG
Botafogo
Confronto com o Racing na Sul-Americana pode ser divisor de águas para o Botafogo
Botafogo
A principal novidade é o retorno de Alexander Barboza ao time titular. Com transferência ao Palmeiras no meio do ano encaminhada, o zagueiro não foi relacionado diante do Remo para não ultrapassar o limite de 12 jogos por um clube no Brasileirão. Contudo, o defensor está a disposição e será titular na Sul-Americana.
Quem está fora é Allan. O volante sofreu uma ruptura completa do retofemoral da coxa direita e será submetido a cirurgia nos próximos dias, desfalcando o Botafogo por cerca de 12 semanas.
A escalação do Botafogo tem: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Newton; Júnior Santos, Kadir e Matheus Martins.
Mais informações de Botafogo x Racing
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X RACING-ARG 4ª RODADA - GRUPO E - COPA SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL)
🖥️ VAR: Santiago Fernandez (URU)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO
Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Newton; Júnior Santos, Kadir e Matheus Martins.
RACING (ARG)
Cambeses; Di Césare, Sosa, García Basso, Martirena; Rodríguez, Forneris, Fernández; Rojas, Solari, Martínez
➡️ Aposte nos jogos do Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
- Matéria
- Mais Notícias