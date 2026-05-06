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Franclim Carvalho define escalação do Botafogo contra o Racing

Equipes se enfrentam pela quarta rodada do Grupo E da Sul-Americana

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/05/2026
20:17
Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraFranclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
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O Botafogo divulgou a escalação para enfrentar o Racing-ARG nesta quarta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O técnico Franclim Carvalho promoveu mudanças em relação à equipe que foi derrotada pelo Remo no último sábado (1º).

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A principal novidade é o retorno de Alexander Barboza ao time titular. Com transferência ao Palmeiras no meio do ano encaminhada, o zagueiro não foi relacionado diante do Remo para não ultrapassar o limite de 12 jogos por um clube no Brasileirão. Contudo, o defensor está a disposição e será titular na Sul-Americana.

Quem está fora é Allan. O volante sofreu uma ruptura completa do retofemoral da coxa direita e será submetido a cirurgia nos próximos dias, desfalcando o Botafogo por cerca de 12 semanas.

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A escalação do Botafogo tem: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Newton; Júnior Santos, Kadir e Matheus Martins.

Mais informações de Botafogo x Racing

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X RACING-ARG 4ª RODADA - GRUPO E - COPA SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília) 
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) 
📺 Onde assistir: Paramount+ 
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL) 
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL) 
🖥️ VAR: Santiago Fernandez (URU)

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⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO

Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Newton; Júnior Santos, Kadir e Matheus Martins.

RACING (ARG)

Cambeses; Di Césare, Sosa, García Basso, Martirena; Rodríguez, Forneris, Fernández; Rojas, Solari, Martínez

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Botafogo e Racing (ARG) se enfrentam na Copa Sul-Americana (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Botafogo e Racing (ARG) se enfrentam na Copa Sul-Americana (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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