Blooming e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, pela 4ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney+.

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Ficha do jogo BLO RBB 4° RODADA Copa Sul-Americana Data e Hora quinta-feira, 7 de maio, às 21h30 (de Brasília). Local Estádio Ramón Aguilera, Santa Cruz de la Sierra (BOL). Árbitro Augusto Menendez (PER) Assistentes Stephen Atochie e Leonar Soto (PER) Var Michael Espinoza (PER) Onde assistir

Como chegam RB Bragantino e Blooming para o jogo?

O Red Bull Bragantino entra pressionado para seguir vivo na briga pela classificação. O Massa Bruta ocupa a terceira colocação do grupo, com três pontos, e precisa de um bom resultado fora de casa após a derrota para o River Plate na rodada passada. A equipe de Vagner Mancini chega embalada pela vitória sobre a Chapecoense no Campeonato Brasileiro.

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Já o Blooming vive momento turbulento dentro e fora de campo. Lanterna do grupo, com apenas um ponto, o clube boliviano trocou de comando técnico após a saída de Mauricio Soria, e o auxiliar Raúl Gutiérrez deve dirigir a equipe interinamente. No campeonato nacional, o desempenho também é irregular.

Tudo sobre Blooming x Red Bull Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Blooming 🆚 Red Bull Bragantino

4ª rodada – CONMEBOL Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Ramón Aguilera, Santa Cruz de la Sierra (BOL).

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium.

🕴️ Árbitro: Augusto Menendez (PER)

🚩 Assistentes: Stephen Atochie e Leonar Soto (PER)

📺 VAR: Michael Espinoza (PER)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Blooming (Técnico: Raúl Gutiérrez)

Uraezaña; Mendoza, Carrasco, Vila e Eduardo Álvarez; Moisés Villarroel, Bejarano e Oliveros; Miguel Villarroel, Antony Vásquez e Garcés.

🔴⚪ Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Herrera e Isidro Pitta.

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