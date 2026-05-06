Blooming x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana
Equipes se enfrentam pela quarta rodada da Copa Sul-Americana
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Blooming e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, pela 4ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam RB Bragantino e Blooming para o jogo?
O Red Bull Bragantino entra pressionado para seguir vivo na briga pela classificação. O Massa Bruta ocupa a terceira colocação do grupo, com três pontos, e precisa de um bom resultado fora de casa após a derrota para o River Plate na rodada passada. A equipe de Vagner Mancini chega embalada pela vitória sobre a Chapecoense no Campeonato Brasileiro.
Já o Blooming vive momento turbulento dentro e fora de campo. Lanterna do grupo, com apenas um ponto, o clube boliviano trocou de comando técnico após a saída de Mauricio Soria, e o auxiliar Raúl Gutiérrez deve dirigir a equipe interinamente. No campeonato nacional, o desempenho também é irregular.
Tudo sobre Blooming x Red Bull Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Blooming 🆚 Red Bull Bragantino
4ª rodada – CONMEBOL Sul-Americana
📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio, às 21h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Ramón Aguilera, Santa Cruz de la Sierra (BOL).
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium.
🕴️ Árbitro: Augusto Menendez (PER)
🚩 Assistentes: Stephen Atochie e Leonar Soto (PER)
📺 VAR: Michael Espinoza (PER)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Blooming (Técnico: Raúl Gutiérrez)
Uraezaña; Mendoza, Carrasco, Vila e Eduardo Álvarez; Moisés Villarroel, Bejarano e Oliveros; Miguel Villarroel, Antony Vásquez e Garcés.
🔴⚪ Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Herrera e Isidro Pitta.
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