Marquinhos abre o jogo sobre favoritismo do PSG contra o Arsenal: 'Armadilha'
Brasileiro luta pelo bicampeonato europeu com a equipe francesa
Capitão do PSG, Marquinhos abriu o jogo sobre a questão do favoritismo da equipe francesa contra o Arsenal, na final da Champions League. Em entrevista à "TNT Sports", o zagueiro elogiou os Gunners e revelou como a sua equipe deve se comportar na decisão.
- A gente não pode cair nessa armadilha. No ano passado, o Arsenal foi um dos times mais difíceis com quem jogamos. Temos que numa final, num jogo único, temos que saber nossa estratégia, que não vai mudar muita coisa. Nosso treinador vai analisar o adversário, saber o que a gente tem que fazer de melhor. Uma final é 50/50, muita coisa pode acontecer. Temos que chegar com a mentalidade do ano passado, de ganhar, de fazer o que tem que fazer no jogo. Chegar bem mentalmente, fisicamente e fazer uma grande partida.
Na temporada passada, PSG e Arsenal se enfrentaram em jogos de ida e volta na semifinal da Champions League. Na ocasião, os franceses venceram as duas partidas e conquistaram uma vaga na decisão continental diante da Inter de Milão. Na final, a equipe de Marquinhos venceu o que era até então o título mais cobiçado pelo clube de Nasser Al-Khelaifi desde o início do investimento árabe.
No dia 30 de maio, PSG e Arsenal se enfrentam em busca do título da Champions League, em Budapeste, na Hungria. Enquanto os franceses defendem o troféu e lutam pelo bicampeonato, os Gunners sonham com a conquista inédita.
