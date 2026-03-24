Atlético de Madrid anuncia acordo com clube da MLS para saída de Griezmann

O Atlético de Madrid anunciou o acordo com o Orlando City, da MLS, para a saída de Antoine Griezmann ao fim da temporada. Nos últimos dias, o atacante esteve nos Estados Unidos com autorização do clube espanhol para formalizar seu contrato com a nova equipe.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em declaração ao site oficial do clube, Griezmann se despediu do Atlético de Madrid após 10 temporadas vestindo a camisa da equipe colchonera. O jogador chegou ao time da capital espanhola em 2014, mas teve uma passagem curta pelo Barcelona por dois anos.

continua após a publicidade

- Não é fácil colocar em palavras o que sinto, porque este clube é minha casa e vocês são minha família. Foi uma viagem incrível, cheia de jogos inesquecíveis, de gols, de alegrias e uma paixão que só quem sente o Atlético pode entender. Mas vamos deixar o futuro no futuro. Faltam alguns meses com essa camisa, meses para deixar a vida em nosso estádio e fora, para levantar a Copa do Rei e para sonhar em chegar o mais longe possível na Champions League. Teremos pela frente muitas chances para sermos felizes. Meu presente segue sendo alvirrubro até o último momento da temporada.

Nesta semana, Griezmann retornará aos treinamentos com os companheiros que não viajaram com suas seleções na Data Fifa. O jogador se prepara para uma reta final de temporada com muitas decisões para o Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

Griezmann mira títulos inéditos com o Atlético de Madrid

No dia 18 de abril, o Atlético de Madrid encara a Real Sociedad na final da Copa do Rei, em Sevilha. Com isso, Griezmann tem a oportunidade de vencer um título inédito com a camisa colchonera, embora já tenha conquistado o torneio com o Barcelona, em 2020/2021.

Além disso, o Atlético de Madrid encara o Barcelona nas quartas de final da Champions League nos dias 8 e 14 de abril. Embora seja um desafio mais complicado, Griezmann se permite sonhar com a vitória do título mais valioso do continente.

Com a camisa do Atlético de Madrid, Griezmann conquistou uma Europa League, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Espanha. O atleta também venceu uma Copa do Rei com o Barcelona e a Copa do Mundo de 2018 com a França.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.