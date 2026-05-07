Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (07/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/05/2026
06:00
Pedro comemora gol do Flamengo contra o Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Nesta quinta-feira (7), a agenda do futebol reúne as semifinais da Europa League e Conference League, além de jogos decisivos de times brasileiros nas competições sul-americanas: Flamengo (Libertadores), São Paulo e RB Bragantino (Sul-Americana). O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita e Paulista Feminino.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 7 de maio de 2026):

Campeonato Saudita

15h – Al Shabab x Al Nassr – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Europa League (Semifinal - Volta)

16h – Aston Villa x Nottingham Forest – CazéTV
16h – Freiburg x Braga – CazéTV

Conference League (Semifinal - Volta)

16h – Crystal Palace x Shakhtar Donetsk – CazéTV
16h – Strasbourg x Rayo Vallecano – CazéTV

Copa Libertadores

19h – Mirassol x LDU – Paramount+
19h – Platense x Peñarol – Paramount+
21h – Coquimbo Unido x Universitario – Paramount+
21h30 – Independiente Medellín x Flamengo – ESPN e Disney+
23h – Junior Barranquilla x Cerro Porteño – ESPN 2 e Disney+

Pedro comemora o gol do Flamengo com os companheiros de equipe (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Copa Sul-Americana

19h – O'Higgins x São Paulo – ESPN e Disney+
19h – Boston River x Millonarios – Paramount+
21h30 – Blooming x RB Bragantino – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Carabobo x River Plate – Paramount+

Campeonato Paulista Feminino

21h30 – Corinthians (F) x São Paulo (F) – Sportv

