Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (07/05/2026)
Nesta quinta-feira (7), a agenda do futebol reúne as semifinais da Europa League e Conference League, além de jogos decisivos de times brasileiros nas competições sul-americanas: Flamengo (Libertadores), São Paulo e RB Bragantino (Sul-Americana). O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita e Paulista Feminino.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 7 de maio de 2026):
Campeonato Saudita
15h – Al Shabab x Al Nassr – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Europa League (Semifinal - Volta)
16h – Aston Villa x Nottingham Forest – CazéTV
16h – Freiburg x Braga – CazéTV
Conference League (Semifinal - Volta)
16h – Crystal Palace x Shakhtar Donetsk – CazéTV
16h – Strasbourg x Rayo Vallecano – CazéTV
Copa Libertadores
19h – Mirassol x LDU – Paramount+
19h – Platense x Peñarol – Paramount+
21h – Coquimbo Unido x Universitario – Paramount+
21h30 – Independiente Medellín x Flamengo – ESPN e Disney+
23h – Junior Barranquilla x Cerro Porteño – ESPN 2 e Disney+
Copa Sul-Americana
19h – O'Higgins x São Paulo – ESPN e Disney+
19h – Boston River x Millonarios – Paramount+
21h30 – Blooming x RB Bragantino – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Carabobo x River Plate – Paramount+
Campeonato Paulista Feminino
21h30 – Corinthians (F) x São Paulo (F) – Sportv
