Ex-Botafogo se destaca em Portugal e lidera estatísticas defensivas

Em sua primeira temporada no futebol português, o zagueiro David Sousa vem se consolidando como um dos principais nomes do Casa Pia. Revelado nas categorias de base do Botafogo, o defensor assumiu a titularidade da equipe e tem chamado a atenção pela regularidade em campo. Até o momento, o brasileiro já disputou 20 partidas e marcou dois gols com a camisa do clube europeu.

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Adaptação e evolução na liga portuguesa

Totalmente adaptado ao novo país, David Sousa valorizou o nível de competitividade do Campeonato Português e celebrou a evolução técnica que vem alcançando desde a sua chegada. O jogador destacou os bons resultados obtidos contra os gigantes locais como parâmetro para o seu crescimento.

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— Busco sempre evoluir. Fizemos boas partidas na temporada, conseguimos boas sequências, vencemos o Porto e empatamos fora de casa com o Benfica. Foram jogos contra adversários fortes, nos quais conseguimos desempenhar bem. O futebol em Portugal tem muita qualidade e muita imposição física. Acredito que venho evoluindo desde a minha chegada e espero continuar crescendo para ajudar o Casa Pia — afirmou o zagueiro.

Ex-Botafogo, David Sousa é destaque no Casa Pia (Foto: Divulgação)

Liderança em números e construção de jogadas

O bom momento do defensor é respaldado pelas estatísticas. De acordo com os dados da plataforma Sofascore referentes à temporada 2025/2026, David Sousa lidera o elenco do Casa Pia em cortes, com uma média de 6,8 por jogo, e em interceptações, com 1,4 por partida. A sua contribuição na saída de bola também ganha destaque: ele é o primeiro do time em passes longos (3,4 por jogo), o segundo em passes certos (29,7) e o terceiro em desarmes (1,5).

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O atleta explicou que a facilidade na construção das jogadas é uma característica lapidada desde o início de sua carreira no Brasil, e que foi ainda mais exigida durante sua primeira experiência na Europa. Atualmente, o Casa Pia ocupa a 15ª colocação da Liga Portuguesa, com 24 pontos somados, e segue focado em alcançar seus objetivos na reta final da temporada.

— Sempre procurei sair para o jogo. No início da minha carreira, no Botafogo, atuei algumas vezes como lateral-esquerdo, o que ajudou nesse aspecto. Desde que cheguei ao futebol europeu, ainda na Bélgica, passei a trabalhar ainda mais os passes e lançamentos. Fico feliz pelos números, pela sequência e por poder ajudar a equipe — completou o brasileiro.

Ex-Botafogo, David Sousa é destaque no Casa Pia (Foto: Divulgação)

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