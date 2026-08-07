Manchester City sonha com astro do Chelsea para o lugar de Rodri
Enzo Maresca é entusiasta por contratação de astro rival
O Manchester City sonha com a contratação do meia Enzo Fernández para substituir Rodri, que está próximo do Barcelona. No entanto, o atual vice-campeão inglês ainda não entrou em contato com o Chelsea para iniciar uma negociação, segundo a imprensa estrangeira.
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O nome de Enzo Fernández surge no Manchester City por uma indicação e desejo do técnico Enzo Maresca em reencontrar com o argentino. O comandante italiano havia trabalhado com o jogador no Chelsea, e o campeão do mundo em 2022 era um dos nomes de confiança do treinador.
No entanto, o Chelsea não deve fazer um jogo fácil para negociar Enzo Fernández, principalmente para um rival direto na Premier League, como o Manchester City. O atleta é avaliado em cerca de 120 milhões de libras (R$ 824 milhões) e é considerado um dos principais jogadores do time de Xabi Alonso.
Em meio ao processo de venda de Rodri para o Barcelona, o Manchester City se aproxima da contratação do volante Bouaddi, do Lille. O jovem de 18 anos se destacou na Copa do Mundo atuando por Marrocos e se valorizou no mercado em busca de um salto na carreira.
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