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Manchester City sonha com astro do Chelsea para o lugar de Rodri

Enzo Maresca é entusiasta por contratação de astro rival

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 16:03
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Enzo Maresca em amistoso de pré-temporada do Manchester City
Enzo Maresca observa amistoso de pré-temporada do Manchester City da área técnica (Foto: Divulgação)

O Manchester City sonha com a contratação do meia Enzo Fernández para substituir Rodri, que está próximo do Barcelona. No entanto, o atual vice-campeão inglês ainda não entrou em contato com o Chelsea para iniciar uma negociação, segundo a imprensa estrangeira.

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O nome de Enzo Fernández surge no Manchester City por uma indicação e desejo do técnico Enzo Maresca em reencontrar com o argentino. O comandante italiano havia trabalhado com o jogador no Chelsea, e o campeão do mundo em 2022 era um dos nomes de confiança do treinador.

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No entanto, o Chelsea não deve fazer um jogo fácil para negociar Enzo Fernández, principalmente para um rival direto na Premier League, como o Manchester City. O atleta é avaliado em cerca de 120 milhões de libras (R$ 824 milhões) e é considerado um dos principais jogadores do time de Xabi Alonso.

Em meio ao processo de venda de Rodri para o Barcelona, o Manchester City se aproxima da contratação do volante Bouaddi, do Lille. O jovem de 18 anos se destacou na Copa do Mundo atuando por Marrocos e se valorizou no mercado em busca de um salto na carreira.

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