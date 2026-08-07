Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Arsenal mira novo reforço após renovação de Vini Jr com o Real Madrid

Clube inglês busca reforçar o elenco para a nova temporada

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 14:00
Favorite o Lance! no Google
Técnico do Arsenal, Mikel Arteta observa treino do clube inglês
Técnico do Arsenal, Mikel Arteta observa treino do clube inglês (Foto: Carlos Jasso/AFP)

O Arsenal já tem um novo reforço em mente após a renovação de contrato de Vini Jr com o Real Madrid, na quinta-feira (6). Os Gunners miram a contratação do defensor Ezri Konsa, que pertence ao Aston Villa, segundo o "Daily Mail".

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O nome de Konsa se tornou uma das prioridades de Mikel Arteta no Arsenal após a lesão nas costas de Saliba na Copa do Mundo. O francês deve ficar afastado por um período, mas os Gunners buscam ter mais profundidade no elenco.

continua após a publicidade

Além de atuar como zagueiro, Konsa também tem condições de jogar na lateral-direita, que foi um problema para o Arsenal na reta final de temporada. Nos últimos meses, os Gunners sofreram com as lesões de Timber e Ben White, e Mikel Arteta precisou escalar Henry Mosquera na posição na decisão da Champions League contra o PSG.

O Aston Villa quer receber cerca de 60 milhões de libras (R$ 412 milhões) para negociar Konsa com o Arsenal, enquanto o Liverpool também monitora a situação. O jogador de 28 anos possui contrato com sua atual equipe até 2028.

continua após a publicidade

Arsenal está próximo de anunciar primeiro reforço

O Arsenal está próximo de anunciar Bruno Guimarães como o primeiro reforço da temporada para Mikel Arteta. O clube já possui acordo com o Newcastle e com o jogador da Seleção Brasileira para que o atleta seja um atleta dos Gunners na próxima temporada.

O nome de Bruno Guimarães era muito bem visto por Mikel Arteta, que foi um dos principais entusiastas pela contratação do brasileiro. O meia chega com status para ser titular ao lado de Declan Rice e Odegaard no atual campeão da Premier League.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ezri Konsa, entre Rogers e Rice, celebra o segundo gol da Inglaterra sobre a França
Ezri Konsa, entre Rogers e Rice, celebra o segundo gol da Inglaterra sobre a França (Foto: Chadan Khanna/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Lionel Messi ao lado de Jorge Messi

Fora de Campo

Pai de Lionel Messi, Jorge Messi morre na Argentina

Há 3 minutos
Arte de Arsenal x Borussia Dortmund Lance!

Onde Assistir

Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo pela Emirates Cup

Há 3 minutos
Alex Telles cobra escanteio

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (08/08/2026)

Há 32 minutos
Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina

Futebol Internacional

Herói da Copa do Mundo decide trocar o Barcelona pelo PSG

Há 1 hora
Bruno Guimarães assina contrato pelo Arsenal ao lado de Arteta e Andrea Berta

Futebol Internacional

Bruno Guimarães é anunciado como novo reforço do Arsenal

Há 1 hora
De la Cruz em campo pelo Flamengo batendo palma

Flamengo

Negociação com Peñarol é encerrada, e De La Cruz fica no Flamengo

Há 13 horas
Mais LANCE!
Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

Uefa pagou indenização a suposta amante de Infantino, diz jornal inglês

Léo Jacó na assinatura de contrato com o Santa Clara

Ex-Vasco, Léo Jacó acerta com clube de Portugal

Ricahrd Rios de casaco vermelho do Benfica

Ex-Palmeiras, Richard Ríos desperta interesse de europeus e pode deixar o Benfica

Luiz Henrique comemora gol pelo Botafogo

Flamengo não chega a acordo com Zenit, e staff de Luiz Henrique informa fim das negociações

Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo

Atacante da Inglaterra é acusado de agressão após incidente em Londres

Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

Conmebol reforça apoio a Infantino e se distancia da Uefa em crise na Fifa

Ronald Araújo carregando a bola e olhando para o lado

Liverpool acerta empréstimo com zagueiro do Barcelona, diz jornalista

PSG e Manchester United se enfrentam em amistoso de pré-temporada

PSG x Manchester United: onde assistir e horário do amistoso

Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Arbitragem dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores é definida

Sneijder falou sobre o futebol brasileiro

Sneijder é sincero sobre astro do Corinthians e revela proposta do Brasil

André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa

André brilha, e Wolverhampton avança na Copa da Liga Inglesa

Neymar comemorando seu gol pelo Barcelona na final da Liga dos Campeões de 2014-15

De Neymar a Rodri: relembre as vezes em que o Barça atravessou o Real

O Brasil foi campeão olímpico em 2021 sobre a Espanha

Cinco anos após o ouro olímpico, Jardine relembra final contra a Espanha

Bremer na vitória da Juventus sobre a Roma, pelo Campeonato Italiano

Bremer sonha com Copa em 2030 e volta à Champions com a Juventus