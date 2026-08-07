Arsenal mira novo reforço após renovação de Vini Jr com o Real Madrid
Clube inglês busca reforçar o elenco para a nova temporada
O Arsenal já tem um novo reforço em mente após a renovação de contrato de Vini Jr com o Real Madrid, na quinta-feira (6). Os Gunners miram a contratação do defensor Ezri Konsa, que pertence ao Aston Villa, segundo o "Daily Mail".
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O nome de Konsa se tornou uma das prioridades de Mikel Arteta no Arsenal após a lesão nas costas de Saliba na Copa do Mundo. O francês deve ficar afastado por um período, mas os Gunners buscam ter mais profundidade no elenco.
Além de atuar como zagueiro, Konsa também tem condições de jogar na lateral-direita, que foi um problema para o Arsenal na reta final de temporada. Nos últimos meses, os Gunners sofreram com as lesões de Timber e Ben White, e Mikel Arteta precisou escalar Henry Mosquera na posição na decisão da Champions League contra o PSG.
O Aston Villa quer receber cerca de 60 milhões de libras (R$ 412 milhões) para negociar Konsa com o Arsenal, enquanto o Liverpool também monitora a situação. O jogador de 28 anos possui contrato com sua atual equipe até 2028.
Arsenal está próximo de anunciar primeiro reforço
O Arsenal está próximo de anunciar Bruno Guimarães como o primeiro reforço da temporada para Mikel Arteta. O clube já possui acordo com o Newcastle e com o jogador da Seleção Brasileira para que o atleta seja um atleta dos Gunners na próxima temporada.
O nome de Bruno Guimarães era muito bem visto por Mikel Arteta, que foi um dos principais entusiastas pela contratação do brasileiro. O meia chega com status para ser titular ao lado de Declan Rice e Odegaard no atual campeão da Premier League.
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