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Liverpool acerta empréstimo com zagueiro do Barcelona, diz jornalista

De acordo com Fabrizio Romano, o zagueiro uruguaio deve deixar o Barcelona por empréstimo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 19:14
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Ronald Araújo carregando a bola e olhando para o lado
Ronald Araújo em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

O Liverpool chegou a um acordo verbal com o Barcelona para contratar o zagueiro Ronald Araújo por empréstimo. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (7) pelo Fabrizio Romano. De acordo com o jornalista, o acordo entre os clubes foi aprovado pelo diretor esportivo do Barça, Deco. O defensor chega aos Reds para reforçar o sistema defensivo na temporada 2026/27.

A negociação ainda depende da conclusão dos procedimentos necessários para que o empréstimo seja oficializado, mas o entendimento entre Barcelona e Liverpool já foi alcançado.

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Temporada abaixo para Araújo

A saída por empréstimo acontece depois de uma temporada de menor participação de Araújo no Barcelona. Em 2025/26, o uruguaio disputou 24 partidas por La Liga e outras 10 pela Champions League, tendo períodos em que começou jogos no banco de reservas.

O defensor também passou por um momento delicado no fim de 2025. Em dezembro, Araújo pediu ao Barcelona um período de afastamento das atividades para cuidar de questões pessoais e de saúde mental. O clube aceitou a solicitação e colocou suporte à disposição do jogador.

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Além das questões extracampo, a disputa por espaço no elenco também influenciou a minutagem do uruguaio durante a temporada.

No fim da temporada, Araújo foi convocado pelo Uruguai para a disputa da Copa do Mundo. No entanto, uma lesão muscular sofrida pouco antes da competição prejudicou sua preparação e fez com que o defensor não chegasse 100% ao Mundial. O zagueiro foi relacionado apenas para a última rodada da fase de grupos, contra a Espanha, mas não saiu do banco. O Uruguai acabou eliminado ainda na primeira fase.

Novo desafio na Inglaterra

A transferência para o Liverpool representa uma nova oportunidade para Araújo recuperar protagonismo. Aos 26 anos, o zagueiro deixa temporariamente o Barcelona para atuar em um novo cenário e reforçar a defesa do clube inglês. Nos Reds, o uruguaio terá a missão de conquistar espaço em um elenco que busca se manter entre os principais times da Inglaterra e da Europa.

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Araujo carregando a bola olhando para frente jogando pelo Uruguai
Ronald Araujo em ação pelo Uruguai (Foto: Reprodução/X/@FCBarcelona)

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