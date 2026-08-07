Liverpool acerta empréstimo com zagueiro do Barcelona, diz jornalista
De acordo com Fabrizio Romano, o zagueiro uruguaio deve deixar o Barcelona por empréstimo
O Liverpool chegou a um acordo verbal com o Barcelona para contratar o zagueiro Ronald Araújo por empréstimo. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (7) pelo Fabrizio Romano. De acordo com o jornalista, o acordo entre os clubes foi aprovado pelo diretor esportivo do Barça, Deco. O defensor chega aos Reds para reforçar o sistema defensivo na temporada 2026/27.
A negociação ainda depende da conclusão dos procedimentos necessários para que o empréstimo seja oficializado, mas o entendimento entre Barcelona e Liverpool já foi alcançado.
Temporada abaixo para Araújo
A saída por empréstimo acontece depois de uma temporada de menor participação de Araújo no Barcelona. Em 2025/26, o uruguaio disputou 24 partidas por La Liga e outras 10 pela Champions League, tendo períodos em que começou jogos no banco de reservas.
O defensor também passou por um momento delicado no fim de 2025. Em dezembro, Araújo pediu ao Barcelona um período de afastamento das atividades para cuidar de questões pessoais e de saúde mental. O clube aceitou a solicitação e colocou suporte à disposição do jogador.
Além das questões extracampo, a disputa por espaço no elenco também influenciou a minutagem do uruguaio durante a temporada.
No fim da temporada, Araújo foi convocado pelo Uruguai para a disputa da Copa do Mundo. No entanto, uma lesão muscular sofrida pouco antes da competição prejudicou sua preparação e fez com que o defensor não chegasse 100% ao Mundial. O zagueiro foi relacionado apenas para a última rodada da fase de grupos, contra a Espanha, mas não saiu do banco. O Uruguai acabou eliminado ainda na primeira fase.
Novo desafio na Inglaterra
A transferência para o Liverpool representa uma nova oportunidade para Araújo recuperar protagonismo. Aos 26 anos, o zagueiro deixa temporariamente o Barcelona para atuar em um novo cenário e reforçar a defesa do clube inglês. Nos Reds, o uruguaio terá a missão de conquistar espaço em um elenco que busca se manter entre os principais times da Inglaterra e da Europa.
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