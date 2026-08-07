Filipe Luís elogia jovens do Monaco: 'Querem aprender' Treinador também comenta sobre objetivos na temporada

Técnico do Monaco, Filipe Luís elogiou a entrega do elenco após a vitória de sua equipe por 1 a 0 no amistoso contra o Getafe, na quinta-feira (6). Em entrevista após o confronto, o comandante brasileiro também aprovou os jovens do elenco francês e comentou sobre a vontade deles se desenvolverem.

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- Você viu a qualidade deles? Nossa, estou realmente impressionado! Não quero citar nomes, mas o que mais gosto é a vontade deles de aprender. Eu estava falando com o Ivan (Palanco) essa semana, e fiquei surpreso porque, quando você ensina algo a eles, eles realmente querem aprender. Eles olham nos seus olhos, pedem vídeos, conteúdo e conceitos. E essa é a única maneira de um jogador melhorar! Você não pode inventar qualidade; eles têm que demonstrá-la com o talento deles. Mas todo o resto, podemos trabalhar. E, sinceramente, estou muito feliz porque eles têm aquele brilho nos olhos e querem crescer.

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Nos últimos dias, Filipe Luís viu uma evolução de sua equipe de olho nos playoffs da Conference League, mas também no Campeonato Francês. O ex-treinador do Flamengo admitiu ter muitas ambições, mas entende que o time pode evoluir mais até o início da temporada.

- Ainda tenho grandes ambições. Sempre me preparo para os jogos para vencer. E continuo acreditando que podemos conseguir. Claro, conheço a realidade, mas podem ter certeza de que em cada partida que entro, entro para vencer. Na pré-temporada, tivemos esse amistoso contra o Sporting, onde dava para ver que eles estavam muito à nossa frente. E hoje, também é bom sentir e ver onde estamos atualmente em termos de qualidade dos jogadores. Não apenas a qualidade no ataque e com a bola, mas também a qualidade defensiva. Portanto, é importante para nós vermos isso, e a partir daí, serve como um guia para identificar o que precisamos melhorar.

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Nos próximos dias, o Monaco de Filipe Luís tem amistosos contra o Liverpool e Coventry City, na Inglaterra. Após a passagem pelo Reino Unido, a equipe francesa encerra sua preparação para os compromissos da temporada.

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