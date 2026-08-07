André brilha, e Wolverhampton avança na Copa da Liga Inglesa Ex-Fluminense é protagonista e marca gol na vitória sobre o Port Vale

Com o brilho de André, o Wolverhampton derrotou o Port Vale por 3 a 0 e avançou à segunda fase da Copa da Liga Inglesa, nesta sexta-feira (7). A equipe de Championship construiu o triunfo na etapa inicial com gols de Armstrong, mas também do meia brasileiro e de Fer López.

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No primeiro tempo, o Port Vale iniciou melhor e chegou a assustar os mandantes com uma finalização na trave. Mas aos 13 minutos, Armstrong recebeu uma bola de Mateus Mané dentro da área, dominou e bateu no cantinho para abrir o placar. Aos 33 minutos, Mosquera recebeu um cruzamento a partir de um escanteio na segunda trave, tocou de cabeça e André completou para o fundo das redes. E na reta final da etapa inicial, o ex-jogador do Fluminense fez um lindo lançamento para Rodrigo Gomez, que acionou Fer López, que chutou rasteiro para ampliar o marcador.

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No segundo tempo, o duelo entre ficou mais aberto, e o Port Vale teve a chance de descontar o marcador contra o Wolverhampton em uma cobrança de pênalti. No entanto, Modou Faal finalizou para defesa com os pés de Bentley. Os mandantes também responderam com Fer López e o ídolo Raúl Jiménez, mas ambos pararam em intervenções de Smith, que impediu que a derrota da equipe da 4ª divisão inglesa se transformasse em uma goleada.

Classificado para a segunda fase da Copa da Liga Inglesa, o Wolverhampton de André conhecerá seu próximo adversário a partir do sorteio realizado na segunda-feira (10). Além dos Lobos, o Walsall, Stevenage e Middlesborough avançaram a próxima etapa da competição.

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