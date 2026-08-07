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De Neymar a Rodri: relembre as vezes em que o Barça atravessou o Real

Lista reúne nomes como Neymar, David Villa e André Gomes

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 17:53
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Neymar comemorando seu gol pelo Barcelona na final da Liga dos Campeões de 2014-15
Neymar em ação pelo Barcelona (Foto: Michael DALDER / AFP)

A possível contratação de Rodri pelo Barcelona pode repetir um movimento que, embora raro, já aconteceu algumas vezes na rivalidade com o Real Madrid. O meio-campista espanhol vinha sendo associado ao clube merengue, mas a entrada do Barça na disputa mudou o cenário.

Segundo o MARCA, o Real Madrid avançou nas conversas com os representantes de Rodri e acreditava que o jogador seria seu destino caso deixasse o Manchester City. O Barcelona, porém, acelerou as negociações e apresentou ao atleta o papel que ele teria no projeto comandado por Hansi Flick.

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A transferência ainda depende de um acordo entre os clubes. Caso seja concretizada, Rodri entrará em uma lista de jogadores que estiveram próximos do Real Madrid antes de escolherem o Barcelona.

Neymar protagonizou uma das maiores reviravoltas

Entre os exemplos, Neymar é o caso mais emblemático. O Real Madrid já trabalhava pela contratação do brasileiro antes mesmo de sua chegada ao futebol europeu e, em 2011, fez uma forte investida junto ao Santos.

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O clube espanhol chegou a apresentar uma proposta financeira superior à do Barcelona e manteve negociações durante meses. Neymar inclusive chegou a passar por exames médicos relacionados ao Real Madrid.

O Barcelona, entretanto, adotou uma estratégia diferente. Sandro Rosell e Raül Sanllehí trabalharam nos bastidores e conseguiram estabelecer um pré-acordo com os representantes do atacante.

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A disputa se estendeu até 2013. Quando chegou o momento decisivo, Neymar optou pelo Barcelona. Posteriormente, o brasileiro revelou que a oferta do Real Madrid era financeiramente superior, mas que preferiu o projeto esportivo catalão e a possibilidade de atuar ao lado de Lionel Messi.

Outros casos também chamaram atenção

O caso de André Gomes também é bastante parecido. Em 2016, o meio-campista português era alvo do Real Madrid, que chegou a avançar nas conversas com o Valencia. As exigências financeiras, porém, travaram o negócio, e o Barcelona entrou na disputa e fechou a contratação.

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David Villa viveu situação semelhante em 2009. O Real Madrid negociou com o Valencia, mas não chegou aos valores pedidos pelo clube. Um ano depois, o Barcelona contratou o atacante por cerca de 40 milhões de euros.

Dani Alves esteve no radar do Real Madrid durante sua passagem pelo Sevilla. As negociações não avançaram, principalmente pelas exigências financeiras do clube andaluz. Em 2008, o Barcelona aproveitou a oportunidade e contratou o lateral, que posteriormente se tornou um dos grandes nomes da história do clube.

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Agora, Rodri pode ser o próximo capítulo dessa rivalidade nos bastidores. O espanhol ainda precisa definir seu futuro, mas a entrada do Barcelona na disputa já fez a negociação ganhar contornos semelhantes a outros episódios marcantes entre os dois gigantes.

Rodri, eleito melhor jogador da Copa, beijando o troféu do Mundial.
Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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