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Bremer sonha com Copa em 2030 e volta à Champions com a Juventus

Defensor esclarece especulações sobre suposta saída

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 17:10
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Bremer na vitória da Juventus sobre a Roma, pelo Campeonato Italiano
Bremer na vitória da Juventus sobre a Roma, pelo Campeonato Italiano (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Um dos pilares da defesa da Juventus, Bremer sonha em seguir chamando a atenção de Carlo Ancelotti para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2030. Em entrevista ao "La Gazzetta dello Sport", o zagueiro compreendeu o fato de não ter entrado em campo no Mundial de 2026, mas espera ter mais chances na Seleção no novo ciclo.

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- Foi uma ótima experiência. Também foi justo que Ancelotti recompensasse os jogadores que garantiram a classificação. Mas não importa. Ainda sou jovem e espero ser um jogador importante em 2030.

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Ainda na pré-temporada, Bremer já tem ideia do que planeja conquistar com a Juventus em 2026/2027 e tem o retorno à Champions League como principal objetivo. Além das competições nacionais, a Velha Senhora também disputará a Europa League e entra no torneio como uma das favoritas ao título.

- O objetivo principal é voltar à Liga dos Campeões. Se for através do campeonato ou da Liga Europa, não importa. Aliás, chegar lá pela Taça poderia ser mais interessante: significaria também ganhar um troféu.

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Especulado em outros clubes na janela de transferências, Bremer fez questão de afirmar que pretende seguir na Juventus. Além disso, o defensor esclareceu uma frase que gerou polêmica e especulações ao dizer que a Velha Senhora não poderia se contentar com a 4ª colocação de um Campeonato Italiano.

- Não disse essas palavras porque estava procurando uma desculpa para sair. Pelo contrário, estava tentando expressar minha ambição: não me contento em terminar minha carreira com apenas uma Copa da Itália na sala de troféus. Quero mais e quero que a Juventus volte ao nível que lhe pertence. Ainda estamos um pouco longe desse objetivo, mas estamos lançando bases importantes para o futuro. Kolo Muani, Alajbegovic… E aposto no meu amigo Douglas Luiz, que tem qualidade de sobra e vai provar isso. Não pedi para a Juve ser vendida. Principalmente não durante um período difícil, tanto para o clube quanto para mim; nunca me passaria pela cabeça fazer isso. Seria como fugir. Se um dia eu me separar da Juve, talvez quando estiver mais velho, sairei pela porta principal de cabeça erguida.

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Bremer iniciará a próxima temporada da Juventus como titular indiscutível da equipe de Luciano Spalletti e um dos pilares em busca da reconstrução da Velha Senhora por um protagonismo na Itália e na Europa. O defensor tem contrato até junho de 2029 e não tem planos para sair no curto prazo.

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Bremer - Seleção Brasileira
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