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Ex-Palmeiras, Richard Ríos desperta interesse de europeus e pode deixar o Benfica

Colombiano desperta interesse de clubes da Itália e Inglaterra

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/08/2026 20:18
Atualizado há 2 minutos
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Ricahrd Rios de casaco vermelho do Benfica
Richard Ríos é jogador do Benfica (Foto: Arquivo pessoal)

Pouco mais de um ano após deixar o Palmeiras e se transferir para o Benfica, de Portugal, que pagou 30 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões, na cotação da época) por Richard Ríos, o volante pode deixar seu clube atual em breve. Isso porque clubes da Itália e Inglaterra têm interesse no colombiano.

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Destaque do Benfica na última temporada e peça importante na seleção colombiana, inclusive na Copa do Mundo, Richard Ríos está na mira do Napoli, da Itália, e Everton e Bournemouth, ambos da Inglaterra. E, de acordo com informações do portal Football Insider, o clube italiano é considerado o favorito na disputa pelo jogador de 26 anos.

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O Benfica, por sua vez, não deve facilitar a saída de Richard Ríos, já que fez um grande investimente recenete pela contratação do colombiano. Em Portugal, a imprensa local considera que o Benfica só negociaria o volante por valores superiores a 30 milhões de euros.

Contratado em julho de 2025, Richard Ríos entrou em campo pelo Benfica em 45 partidas, tendo balançado as redes em oito oportunidades, além de ter distribuído seis assistências.

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Richard Rios chegou em Portugal para se apresentar ao Benfica (Foto: Reprodução redes sociais)
Richard Rios em sua chegada a Portugal para se apresentar ao Benfica (Foto: Reprodução/redes sociais)

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