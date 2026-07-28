Endrick vai sair do Real Madrid? Entenda a situação do atacante no clube espanhol
Endrick se reapresenta nesta quarta-feira (28) ao Real Madrid; entenda bastidor apurado pelo Lance! e veja mais números do atacante
Cria do Palmeiras e com apenas 20 anos, Endrick está de volta ao Real Madrid após um empréstimo bem-sucedido ao Lyon e à disputa da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Vindo do seu semestre mais artilheiro no futebol europeu, o atacante reaparece na Espanha focado na atual temporada.
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Por outro lado, o clube madrilenho passa por uma reformulação importante. Após uma temporada conturbada, encerrada sem títulos e marcada pela demissão de Xabi Alonso, a alta cúpula do Real Madrid apostou no comando de José Mourinho e em novos reforços para encorpar o elenco.
Endrick vive expectativa para os amistosos de pré-temporada
A equipe comandada por Mourinho ainda aguarda a reincorporação total dos atletas que disputaram o Mundial. Endrick, que foi eliminado com a Seleção Brasileira nas oitavas da Copa do Mundo, se reapresentará nesta quarta-feira (29) no clube merengue.
Segundo apurou o Lance!, o atacante não tomará nenhuma decisão sobre o seu futuro antes antes dos amistosos de pré-temporada. Por enquanto, qualquer especulação sobre sua saída não passa de rumor.
A programação do Real Madrid prevê quatro amistosos de pré-temporada: contra Leganés (28/07), Fiorentina (01/08), Ferencváros (08/08) e Deportivo La Coruña (12/08). O primeiro compromisso oficial da equipe na temporada 2026/27 será no dia 22 de agosto, diante do Espanyol, fora de casa, pela estreia na LaLiga.
Sucesso de Endrick no empréstimo para o Lyon
O atacante foi cedido ao futebol francês no segundo semestre da temporada 2025/26. Sem espaço sob o comando de Xabi Alonso na Espanha, Endrick e seu estafe optaram pela mudança de ares rumo ao Lyon em busca de minutos em campo para garantir vaga na lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.
A passagem de apenas seis meses pela França foi um sucesso absoluto. Em seu primeiro mês no clube, o brasileiro foi eleito o melhor jogador de janeiro no Campeonato Francês e tornou-se o atleta mais jovem (19 anos e 6 meses) a marcar um hat-trick em uma das cinco principais ligas da Europa, superando marcas históricas de Ronaldo Fenômeno.
O jovem encerrou o empréstimo com oito gols e oito assistências, desempenho que garantiu sua convocação para defender o Brasil na Copa do Mundo e sua volta para o Real Madrid ao final da temporada.
Além de alcançar a meta de disputar o Mundial, Endrick encerrou a temporada 2025/26 com os melhores números de sua carreira. Ao todo, foram 16 participações diretas em gols, superando sua melhor marca pessoal até então, estabelecida em 2023 pelo Palmeiras, quando anotou 14 gols sem computar assistências.
Dados: Sofascore
|TEMPORADA
|CLUBE
|JOGOS
|GOL
|ASSISTÊNCIAS
|PARTICIPAÇÃO DE GOLS
25/26
Lyon
21
8
8
16
25/26
Real Madrid
3
0
0
0
24/25
Real Madrid
37
7
0
7
2024
Palmeiras
22
4
2
6
2023
Palmeiras
53
14
0
14
2022
Palmeiras
7
3
0
3
História de Endrick no Real Madrid
Chegada com recordes na primeira temporada
Negociado com o Real Madrid em 2022, quando tinha apenas 16 anos, Endrick só foi apresentado oficialmente em 27 de julho de 2024, ao completar a maioridade. Logo na estreia, marcou seu primeiro gol pelo clube, tornando-se o estrangeiro mais jovem a balançar as redes pelo Real Madrid na história da LaLiga (18 anos, 1 mês e 5 dias).
Em 17 de setembro de 2024, na vitória por 3 a 1 sobre o Stuttgart pela Liga dos Campeões, anotou seu primeiro gol no torneio continental. Aos 18 anos, 1 mês e 27 dias, virou o sul-americano mais jovem a marcar na história da Champions e o mais jovem do clube merengue a balançar as redes em torneios internacionais. Em 2 de outubro, bateu mais uma marca ao ser o titular mais jovem do Real Madrid na Champions League (18 anos, 2 meses e 11 dias).
A temporada inaugural ainda reservou outro feito: em 1º de abril de 2025, alcançou a marca de cinco gols na Copa do Rei, feito que nenhum jogador do Real Madrid atingia em uma única edição do torneio desde Cristiano Ronaldo em 2012/13.
Segunda temporada: expectativa x realidade
A temporada 2025/26 começou sob grande expectativa com a chegada de Xabi Alonso para o lugar de Carlo Ancelotti. Após um primeiro ano de adaptação, com sete gols marcados e marcas históricas, esperava-se que o atacante ganhasse mais rodagem na preparação para a Copa do Mundo.
No entanto, o cenário foi diferente. Atrapalhado por lesões no período de pré-temporada, Endrick acabou recebendo poucas chances com Xabi Alonso, somando apenas três partidas, 99 minutos em campo e nenhuma participação em gol. Ainda assim, quebrou o recorde de jogador mais jovem a estrear vestindo a camisa 9 do Real Madrid. A falta de sequência fez com que o atacante buscasse o empréstimo ao Lyon na janela de inverno, decisão que acabou se provando importante na carreira do atacante.
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