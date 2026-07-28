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Quando será o sorteio da Europa League 2026/27? Veja data e como funciona

Cerimônia acontece um dia após o término dos playoffs da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 13:44
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Europa League - Taça
Troféu da Europa League (Foto: Divulgação/UEFA)

A Uefa realiza em 28 de agosto, o sorteio da fase de liga da Europa League 2026/27. A cerimônia acontece após o encerramento dos playoffs da competição e definirá os confrontos das 36 equipes classificadas para a principal fase do torneio.

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O sorteio acontece um dia após o encerramento dos playoffs classificatórios, quando serão conhecidos os últimos clubes garantidos na fase de liga. Ao todo, cada equipe disputará oito partidas contra adversários diferentes, sendo quatro como mandante e quatro como visitante. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão os playoffs eliminatórios por uma vaga no mata-mata.

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Quando começa a fase de liga da Europa League?

A fase principal da competição terá início nos dias 16 e 17 de setembro de 2026, pouco menos de três semanas após o sorteio. As partidas serão distribuídas ao longo da temporada até 28 de janeiro de 2027, data da oitava e última rodada, quando será definida a classificação final.

Na sequência, os clubes posicionados entre o 9º e o 24º lugares entram em campo pelos playoffs eliminatórios, enquanto os oito melhores aguardam nas oitavas de final. A decisão da Europa League 2026/27 está marcada para 26 de maio de 2027, no Waldstadion, em Frankfurt, na Alemanha.

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O Aston Villa venceu o Freiburg e conquistou a Europa League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)
O Aston Villa é o atual campeão da Europa League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Quais times já estão classificados?

Até o momento, diversos clubes já asseguraram presença na fase de liga. Entre eles estão Milan, Juventus, Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Celta de Vigo, Marseille, Rennes, AZ, Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland e Torreense, além do vencedor da Conference League da última temporada, o Crystal Palace.

Outras vagas ainda serão preenchidas pelos vencedores dos playoffs e pelos clubes eliminados nas fases finais das classificatórias da Champions League, completando os 36 participantes da fase de liga.

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Calendário da fase de liga da Europa League 2026/27

  • Sorteio: 28 de agosto de 2026
  • 1ª rodada: 16 e 17 de setembro de 2026
  • 2ª rodada: 15 de outubro de 2026
  • 3ª rodada: 22 de outubro de 2026
  • 4ª rodada: 5 de novembro de 2026
  • 5ª rodada: 26 de novembro de 2026
  • 6ª rodada: 10 de dezembro de 2026
  • 7ª rodada: 21 de janeiro de 2027
  • 8ª rodada: 28 de janeiro de 2027
  • Final: 26 de maio de 2027, no Waldstadion, em Frankfurt.

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