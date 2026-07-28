Rafael Leão vira alvo de clube da Turquia, e Milan negocia Fenerbahçe oferece 40 milhões de euros pelo atacante português e prepara salário milionário

O Fenerbahçe intensificou as negociações para contratar Rafael Leão e já apresentou uma proposta ao Milan. Um representante da diretoria do clube turco desembarcou em Milão para conduzir as conversas, mas a primeira oferta, de 40 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões), ficou abaixo da pedida dos italianos, que avaliam o atacante em aproximadamente 60 milhões de euros (cerca de R$ 348 milhões).

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Apesar da diferença entre os valores, a negociação segue aberta. O clube turco aposta em uma composição com bônus para reduzir a distância entre as partes e trabalha para convencer o jogador antes mesmo de chegar a um acordo definitivo com o Milan.

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Salário pode superar R$ 58 milhões por temporada

Além da proposta ao Milan, o Fenerbahçe prepara uma oferta salarial considerada decisiva para seduzir Leão. O português receberia cerca de 10 milhões de euros por temporada (aproximadamente R$ 58 milhões), valor superior ao que ganha atualmente no futebol italiano.

A estratégia do clube é direcionar boa parte do orçamento ao salário do atacante, mesmo que isso limite o investimento na compra dos direitos econômicos. A expectativa é que um contrato de longa duração e vencimentos elevados sejam suficientes para convencer o jogador a aceitar a transferência.

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Caso as negociações avancem rapidamente, o planejamento do Fenerbahçe é que Leão deixe a pré-temporada do Milan, na Austrália, para viajar à Turquia e concluir a transferência.

Rafael Leão em ação em Milan x Juventus (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Disputa com o Galatasaray

O principal concorrente do Fenerbahçe é o Galatasaray, que também monitora a situação do português. A vantagem do rival está na vaga garantida na próxima edição da Champions League, enquanto o Fenerbahçe ainda precisa superar as fases preliminares para disputar a competição continental.

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Mesmo assim, a diretoria do Fener acredita que pode assumir a dianteira da disputa justamente pela rapidez nas negociações. O envio de um dirigente a Milão demonstra a intenção de acelerar o processo antes que o Galatasaray formalize uma proposta semelhante.

Milan admite venda, mas quer elevar valor

Internamente, o Milan já trabalha com a possibilidade de negociar Rafael Leão nesta janela. O clube entende que o ciclo do atacante pode estar próximo do fim e não pretende impedir sua saída, desde que a proposta se aproxime da avaliação feita pela diretoria.

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A multa rescisória do português é de 175 milhões de euros (cerca de R$ 1,015 bilhão), mas o clube aceita negociá-lo por um valor significativamente inferior. Ainda assim, os dirigentes consideram que a primeira investida do Fenerbahçe ficou distante do montante desejado.

Enquanto isso, Leão seguirá normalmente a programação da pré-temporada e viajará para a Austrália, onde terá os primeiros contatos com o técnico Rúben Amorim. Apesar disso, o entendimento no clube é que o atacante dificilmente se encaixará no modelo de jogo do treinador português, o que reforça a possibilidade de uma transferência nas próximas semanas.

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Rafael Leão comemora gol pelo Milan (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Saída pode alterar planejamento do Milan

A venda de Leão representa uma das principais movimentações esperadas pelo Milan nesta janela. O clube contava com a entrada de recursos para ampliar sua margem de investimentos no mercado, mas já viu um de seus principais alvos seguir outro caminho.

O meia Konstantinos Karetsas, do Genk, encaminhou transferência para o Borussia Dortmund, em uma negociação de aproximadamente 35 milhões de euros (cerca de R$ 203 milhões), frustrando os planos dos italianos.

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Mesmo assim, o Milan continua ativo no mercado. O defensor Sankhoun Diawara, de 20 anos, chegou para realizar exames médicos após o clube acertar sua contratação junto ao Troyes por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,4 milhões), além de manter um percentual de futura venda para a equipe francesa.

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