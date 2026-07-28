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La Liga 2026/27: conheça os três clubes históricos que estão de volta à elite

Racing Santander, Málaga e RC Deportivo estão de volta à elite do futebol espanhol

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 16:48
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Jogadores do Racing Santander comemorando título da 2° divisão, perfilados e levantando o troféu
Racing Santander conquistou o título da 2° divisão do espanhol (Foto: Divulgação/Instagram)

A temporada 2026/27 da La Liga terá um ingrediente especial logo na largada. Depois de anos afastados da elite do futebol espanhol, Real Racing Club, RC Deportivo e Málaga CF conquistaram o acesso e voltam a integrar a principal divisão do país. Além de reforçarem o nível técnico da competição, os três clubes carregam histórias marcantes, torcidas apaixonadas e estádios tradicionais, elementos que prometem dar ainda mais peso ao campeonato.

Cada um deles percorreu caminhos diferentes até o retorno, superando rebaixamentos, dificuldades financeiras e temporadas nas divisões inferiores. Agora, a missão será escrever um novo capítulo na elite do futebol espanhol.

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Real Racing Club volta à elite após 13 anos

Fundador da primeira edição da La Liga, em 1929, o Real Racing Club recupera seu espaço na principal divisão espanhola depois de uma longa trajetória de reconstrução. A equipe de Santander chegou a permanecer seis temporadas na terceira divisão antes de iniciar sua recuperação.

O primeiro passo foi o retorno à segunda divisão, em 2022. Desde então, o clube evoluiu sob o comando do técnico José Alberto, que assumiu durante a temporada 2022/23 e consolidou um projeto competitivo até conquistar o título da La Liga e, consequentemente, o acesso.

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Com a promoção, o tradicional estádio El Sardinero volta a receber partidas da elite espanhola. O palco, conhecido por já ter sediado diversos compromissos da seleção da Espanha, recoloca Santander no mapa dos grandes jogos do país.

RC Deportivo revive os tempos de protagonismo

O RC Deportivo encerra uma ausência de oito temporadas da elite espanhola e retorna ao cenário onde construiu alguns dos momentos mais importantes de sua história.

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Campeão espanhol na temporada 1999/2000, o clube da Corunha ficou conhecido internacionalmente durante a era do "Súper Dépor", quando também conquistou duas Copas do Rei e três Supercopas da Espanha.

Nas competições europeias, o Deportivo protagonizou campanhas memoráveis. A mais emblemática aconteceu na Champions League de 2003/04, quando eliminou o Milan com uma histórica virada após perder por 4 a 1 na partida de ida, antes de alcançar as semifinais da competição.

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Depois de também passar pela terceira divisão, o clube conseguiu reconstruir seu caminho e retorna à La Liga levando de volta a atmosfera do Estádio Riazor, um dos cenários mais tradicionais do futebol espanhol.

Málaga CF busca escrever um novo capítulo

O Málaga CF completa a lista dos promovidos após garantir o acesso por meio dos playoffs da última edição da La Liga. A equipe volta à elite oito anos depois da última participação.

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O retorno acontece após um período de profunda reformulação. Em menos de uma década, o clube deixou para trás o auge vivido no início dos anos 2010, quando recebeu grandes investimentos e contou com nomes como Isco, Santi Cazorla, Joaquín e Ruud van Nistelrooy.

Naquela época, o Málaga alcançou as quartas de final da Champions League e ficou muito perto de uma classificação histórica diante do Borussia Dortmund, sendo eliminado apenas nos minutos finais da decisão.

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Hoje, o cenário é diferente. A equipe aposta em uma base formada por jovens talentos e jogadores identificados com o clube para iniciar uma nova fase. O apoio da torcida, que nunca abandonou o Estádio La Rosaleda durante os anos difíceis, será novamente um dos principais trunfos do time no retorno à elite.

Promovidos reforçam o peso histórico da La Liga

A chegada de Real Racing Club, RC Deportivo e Málaga CF devolve à La Liga três camisas de enorme tradição no futebol espanhol. Juntos, os clubes somam décadas de participação na primeira divisão, títulos nacionais, campanhas marcantes em competições europeias e torcidas que mantiveram o apoio mesmo nos momentos mais difíceis.

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Agora, o desafio será transformar o retorno em permanência e provar que o passado vencedor pode servir de inspiração para uma nova trajetória na elite espanhola.

Jogadores do Racing Santander comemorando título da 2° divisão, perfilados e levantando o troféu
Racing Santander conquistou o título da 2° divisão do espanhol (Foto: Divulgação/Instagram)

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