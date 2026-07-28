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Itália anuncia Roberto Mancini como novo técnico da seleção

Treinador volta ao comando da Azzurra após passagem entre 2018 e 2023

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 11:11
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Roberto Mancini gesticula em jogo durante passagem anterior como treinador da Itália
Roberto Mancini gesticula em jogo durante passagem anterior como treinador da Itália (Foto: Ettore Ferrari/AFP)

A Itália anunciou o nome de Roberto Mancini como novo treinador da seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo. O veterano de 61 anos volta ao comando da Azzurra três anos após ter dirigido a tetracampeã do mundo.

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Presidente da Federação Italiana (FIGC), Giovanni Malagò revelou que a escolha de Roberto Mancini é de sua responsabilidade. O treinador se tornou opção após o nome de Andrea Pirlo ter sido descartado por conta de sua relação com uma casa de aposta russa.

- Eu acreditava que a melhor escolha para técnico era Roberto Mancini, por uma série de razões pelas quais assumo a responsabilidade. Ele é um treinador cuja história fala por si só; ele tinha tudo para ser o treinador, mas alguns continuam a pensar diferente sobre a realidade atual, que não é a mesma de ontem.

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O anúncio de Roberto Mancini é feito após uma semana turbulenta envolvendo demissões de dirigentes do alto escalão da Federação Italiana. Apenas 16 dias após o anúncio de Paolo Maldini como diretor técnico da FIGC e de Leonardo como consultor da entidade, a dupla pediu para sair após o nome de Pirlo ter sido descartado por questões relacionadas ao extracampo.

Com isso, Giovanni Malagò contratou Claudio Ranieri como novo diretor técnico, e Roberto Mancini comandará a Itália. O treinador comandou a Azzurra entre 2018 e 2023, tendo conquistado uma Eurocopa, mas sem classificação à Copa do Mundo do Catar.

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Desde a saída da Itália, Roberto Mancini comandou a seleção da Arábia Saudita entre 2023 e 2024 e o Al-Sadd até o fim da temporada passada. O comandante conquistou o título do Campeonato Catari em seu último trabalho.

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