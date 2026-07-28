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Raphinha vê forte concorrência no Barcelona e tem futuro indefinido

Camisa 11 tem contrato com o clube catalão até junho de 2028

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 11:41
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Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga
Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

Um dos protagonistas do Barcelona, Raphinha se reapresentará ao comando de Hansi-Flick para a pré-temporada, nesta quarta-feira (29). Na temporada, o brasileiro encara uma forte concorrência por uma vaga após as contratações de Anthony Gordon e Karim Adeyemi.

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Com contrato até junho de 2028, Raphinha está na mira do Al-Hilal, mas quer permanecer no Barcelona e seguir atuando na Europa. Nesse cenário, o brasileiro precisará brigar por uma das três vagas no ataque e provar seu valor para permanecer na Catalunha por mais tempo.

No lado direito, Lamine Yamal tem vaga cativa na equipe de Hansi-Flick. Com a saída de Lewandowski, o Barcelona deve utilizar Ferran Torres como centroavante após ter sido o artilheiro da equipe na La Liga com 16 gols. E na esquerda, Raphinha e Gordon disputam uma vaga, enquanto Adeyemi corre é visto como uma opção para compor o elenco e ajudar em qualquer posição do ataque.

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Nesta janela de transferências, o Barcelona investiu 70 milhões de euros (R$ 406 milhões) na contratação de Anthony Gordon junto ao Newcastle. Por outro lado, Raphinha não conseguiu ter o mesmo impacto na última temporada em relação a 2024/2025 quando foi cotado para vencer a Bola de Ouro.

O camisa 11 lidou com lesões musculares em dois momentos da temporada, tendo feito apenas 33 jogos com o Barcelona em 2025/2026. Na Copa do Mundo, Raphinha voltou a sentir dores e desfalcou o Brasil nos últimos três jogos da equipe na competição.

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Qual o futuro de Raphinha no Barcelona?

Aos 29 anos, Raphinha entra em uma fase em que contratos longos são mais difíceis de serem acordados. O camisa 11 já está na mira de outros clubes, mas o Barcelona e Hansi-Flick ainda apreciam o jogador e não devem se desfazer de seus serviços na atual janela de transferências.

No entanto, Raphinha entrará na próxima temporada com apenas mais um ano de contrato com o Barcelona e com o risco do clube perdê-lo de graça em 2028 caso o contrato não seja renovado. Nesse cenário, o brasileiro poderia ser negociado caso não seja visto como uma peça indispensável no elenco.

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Na próxima temporada, Raphinha precisará se afastar das lesões, vencer a concorrência com Gordon e se mostrar útil dentro de um Barcelona em que o projeto será construído ao redor de Yamal. Caso contrário, o camisa 11 estará com o futuro indefinido em meio aos novos investimentos do clube catalão e as ofertas que podem aparecer pelo brasileiro e com a possibilidade de fazer dinheiro com o atleta.

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