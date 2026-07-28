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Quando fecha o mercado da La Liga 2026? Veja prazo e regras da janela

A janela do Campeonato Espanhol permanece aberta até 1º de setembro

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 13:55
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Adeyemi anunciado como o novo reforço do Barcelona
Adeyemi anunciado como o novo reforço do Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

A temporada 2026/27 da La Liga começa em 15 de agosto, mas os clubes espanhóis ainda terão algumas semanas para reforçar seus elencos. A janela de transferências do Campeonato Espanhol permanece aberta até 1º de setembro, data limite para registrar contratações e concluir negociações antes do encerramento do mercado de verão.

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O período de transferências teve início em 1º de julho, permitindo que equipes como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e os demais participantes da competição reformulem seus elencos para a nova temporada. Tradicionalmente, as últimas horas da janela concentram boa parte das negociações, com clubes acelerando acordos que se arrastaram durante o verão europeu.

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Até quando os clubes podem contratar?

A La Liga seguirá o mesmo calendário adotado por outras das principais ligas do continente. Confira as datas do mercado espanhol:

  • Abertura da janela: 1º de julho de 2026
  • Fechamento da janela: 1º de setembro de 2026

Até esse prazo, os clubes podem registrar novos jogadores e oficializar transferências nacionais e internacionais, desde que cumpram as exigências da Fifa e da federação espanhola.

Embora as negociações possam ser iniciadas antes da abertura oficial da janela, os atletas só podem ser inscritos a partir do período autorizado. Já jogadores livres, sem contrato com outro clube, seguem regras específicas e podem representar exceções em determinadas situações.

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Anthony Gordon em apresentação ao Barcelona
Anthony Gordon em apresentação ao Barcelona (Foto: Reprodução)

O que acontece após o fechamento?

Com o encerramento da janela de verão, os clubes da La Liga ficam impedidos de registrar novos reforços até a reabertura do mercado, prevista para o início de 2027.

Por isso, o chamado "deadline day", em 1º de setembro, costuma concentrar anúncios de última hora, empréstimos e negociações fechadas nos instantes finais do mercado. Em alguns casos, operações iniciadas antes do horário limite ainda podem ser concluídas posteriormente, desde que toda a documentação tenha sido enviada dentro do prazo regulamentar.

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A proximidade entre o fechamento do mercado e o início da competição faz com que diversas equipes utilizem as primeiras rodadas da La Liga enquanto ainda ajustam seus elencos. Nesta temporada, o Campeonato Espanhol terá início em 15 de agosto, com Barcelona defendendo o título e Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal e Real Betis entre os candidatos a disputar as primeiras posições.

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