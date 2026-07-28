logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Concorrentes de Endrick vão bem em vitória do Real Madrid em amistoso

Centroavante brasileiro ainda não se reapresentou ao clube merengue

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 17:00
Favorite o Lance! no Google
Gonzalo García comemora com Mastantuono gol marcado pelo Real Madrid em amistoso contra o Leganés
Gonzalo García comemora com Mastantuono gol marcado pelo Real Madrid em amistoso contra o Leganés (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Concorrentes de Endrick, Gonzalo García e Mastantuono foram bem na vitória do Real Madrid sobre o Leganés por 4 a 1, em amistoso. No primeiro teste sob os olhares de José Mourinho, a dupla balançou as redes uma vez cada um e agradou o comandante.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Titulares do amistoso, Gonzalo García pressionava alto a cada perda de bola do Real Madrid, enquanto Mastantuono era uma ameaça constante pelo lado direito do ataque. Na etapa inicial, o centroavante espanhol recebeu um lançamento de Alexander-Arnold, dominou no peito e tocou na saída do goleiro rival. No segundo tempo, o ponta sul-americano aproveitou um rebote de um chute do lateral-direito inglês para balançar as redes.

Por conta da Copa do Mundo, o Real Madrid não contou com alguns de seus principais atletas, como Mbappé, Vini Jr e Bellingham. No entanto, José Mourinho tem condições de tirar conclusões sobre os jogadores que estiveram em campo e avaliar se eles serão aproveitados na equipe merengue ao longo da temporada ou não.

continua após a publicidade

Assim como os protagonistas do Real Madrid, Endrick ainda não se reapresentou após a disputada Copa do Mundo. O centroavante retorna ao clube merengue após um empréstimo de seis meses no Lyon em que foi bem avaliado, mas ainda não foi observado de perto por José Mourinho. Nesse sentido, o brasileiro sai atrás em relação aos atletas que estão fazendo bom proveito da pré-temporada.

Nessa janela de transferências, Gonzalo García vem atraindo o interesse do Fulham, enquanto o nome de Mastantuono já foi vinculado com o mesmo clube da Premier League, além do River Plate e Fiorentina. No entanto, o Real Madrid ainda não tomou uma decisão sobre a dupla, e Florentino Pérez deve aguardar uma avaliação de José Mourinho.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Mastantuono em ação em amistoso do Real Madrid contra o Leganés
Mastantuono em ação em amistoso do Real Madrid contra o Leganés (Foto: Divulgação/Real Madrid)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Racing Santander comemorando título da 2° divisão, perfilados e levantando o troféu

Futebol Internacional

La Liga 2026/27: conheça os três clubes históricos que estão de volta à elite

Há 13 minutos
Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League

Futebol Internacional

Time de Rayan fecha as portas para o Barcelona por talismã

Há 43 minutos
Adeyemi anunciado como o novo reforço do Barcelona

Futebol Internacional

Quando fecha o mercado da La Liga 2026? Veja prazo e regras da janela

Há 3 horas
Europa League - Taça

Futebol Internacional

Quando será o sorteio da Europa League 2026/27? Veja data e como funciona

Há 3 horas
Khvicha Kvaratskhelia celebra golaço contra o Liverpool em jogo de ida das quartas da Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Futebol Internacional

Kvaratskhelia ainda terá duas finais para fortalecer candidatura à Bola de Ouro

Há 3 horas
Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton

Futebol Internacional

Brasileiro manifesta desejo de sair do Manchester City

Há 3 horas
Mais LANCE!
VIni Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Apesar de interesse do Arsenal, Vini Jr deve seguir no Real Madrid

Cucurella é o primeiro reforço do Real Madrid para a temporada 2026/27 (Foto: Reprodução/X)

Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas

João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea

Atuação de João Pedro pelo Chelsea gera recados a Carlo Ancelotti: 'Absurdo'

Troféu da Champions League no sorteio das oitavas de final (Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP)

Quando será o sorteio da Champions League 2026/27? Veja data e como funciona

Neymar-no-Al-Hilal-jfif-1

Al-Hilal pode quebrar recorde de Neymar com oferta por atacante do Bayern

Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga

Raphinha vê forte concorrência no Barcelona e tem futuro indefinido

Dastan Satpayev comemora gol pelo Chelsea em amistoso de pré-temporada

Conheça Dastan Satpayev, promessa que marcou o primeiro gol da era Xabi Alonso no Chelsea

Roberto Mancini gesticula em jogo durante passagem anterior como treinador da Itália

Itália anuncia Roberto Mancini como novo técnico da seleção

lorran-taça-copa-do-brasil-2024-flamengo

Jornal espanhol elogia Lorran, joia do Flamengo: 'Uma das maiores'

Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo.

Sem 'Vozinha': entenda a proibição do apelido do goleiro cabo-verdiano

var-premier-league

Uso do VAR será mais limitado na próxima temporada europeia; entenda

João Pedro comemorando gol no amistoso do Chelsea

João Pedro faz hat-trick, Estêvão passa em branco e Xabi Alonso estreia com vitória em amistoso

Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final

PSG está fora da disputa por Rodri e deixa caminho livre para o Real Madrid