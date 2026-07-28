Concorrentes de Endrick vão bem em vitória do Real Madrid em amistoso Centroavante brasileiro ainda não se reapresentou ao clube merengue

Concorrentes de Endrick, Gonzalo García e Mastantuono foram bem na vitória do Real Madrid sobre o Leganés por 4 a 1, em amistoso. No primeiro teste sob os olhares de José Mourinho, a dupla balançou as redes uma vez cada um e agradou o comandante.

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Titulares do amistoso, Gonzalo García pressionava alto a cada perda de bola do Real Madrid, enquanto Mastantuono era uma ameaça constante pelo lado direito do ataque. Na etapa inicial, o centroavante espanhol recebeu um lançamento de Alexander-Arnold, dominou no peito e tocou na saída do goleiro rival. No segundo tempo, o ponta sul-americano aproveitou um rebote de um chute do lateral-direito inglês para balançar as redes.

Por conta da Copa do Mundo, o Real Madrid não contou com alguns de seus principais atletas, como Mbappé, Vini Jr e Bellingham. No entanto, José Mourinho tem condições de tirar conclusões sobre os jogadores que estiveram em campo e avaliar se eles serão aproveitados na equipe merengue ao longo da temporada ou não.

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Assim como os protagonistas do Real Madrid, Endrick ainda não se reapresentou após a disputada Copa do Mundo. O centroavante retorna ao clube merengue após um empréstimo de seis meses no Lyon em que foi bem avaliado, mas ainda não foi observado de perto por José Mourinho. Nesse sentido, o brasileiro sai atrás em relação aos atletas que estão fazendo bom proveito da pré-temporada.

Nessa janela de transferências, Gonzalo García vem atraindo o interesse do Fulham, enquanto o nome de Mastantuono já foi vinculado com o mesmo clube da Premier League, além do River Plate e Fiorentina. No entanto, o Real Madrid ainda não tomou uma decisão sobre a dupla, e Florentino Pérez deve aguardar uma avaliação de José Mourinho.

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