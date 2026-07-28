logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Kvaratskhelia ainda terá duas finais para fortalecer candidatura à Bola de Ouro

Jogador fez grande temporada pelo PSG, apesar de não ter ido para a Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 13:42
Favorite o Lance! no Google
Khvicha Kvaratskhelia celebra golaço contra o Liverpool em jogo de ida das quartas da Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)
Khvicha Kvaratskhelia celebra golaço contra o Liverpool em jogo de ida das quartas da Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Ausente da Copa do Mundo com a seleção da Geórgia, Kvaratskhelia ainda terá duas decisões para reforçar sua candidatura à Bola de Ouro. O atacante do PSG disputará a Supercopa da Europa e o Trophée des Champions antes da votação, em um momento em que a própria organização da premiação reforça que o desempenho ao longo da temporada deve prevalecer sobre o Mundial.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O cenário ganhou força depois que a própria organização da Bola de Ouro procurou reduzir a ideia de que o desempenho na Copa do Mundo define automaticamente o vencedor da premiação. Em publicação recente, a organização destacou que o prêmio deve reconhecer o melhor jogador da temporada como um todo, e não apenas o destaque do Mundial.

continua após a publicidade

Temporada coloca Kvaratskhelia entre os candidatos

Mesmo sem disputar a Copa do Mundo pela seleção da Geórgia, Kvaratskhelia encerrou a temporada europeia como um dos principais nomes do PSG. Ao longo do ciclo, o atacante acumulou 19 gols e 10 assistências em 48 partidas, além de desempenhar papel decisivo na campanha que terminou com o título da Champions League.

O desempenho no torneio continental foi o principal argumento do georgiano na disputa pela Bola de Ouro. Foram 10 gols e seis assistências em 16 jogos, números que lhe renderam o prêmio de melhor jogador da competição. Nas fases eliminatórias, participou diretamente de dez gols, desde o playoff até a decisão do título.

continua após a publicidade
Khvicha Kvaratskhelia celebra golaço contra o Liverpool em jogo de ida das quartas da Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)
Khvicha Kvaratskhelia celebra golaço contra o Liverpool em jogo de ida das quartas da Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Antes da cerimônia da Bola de Ouro, porém, Kvaratskhelia ainda poderá acrescentar novos títulos ao currículo. O PSG enfrentará o Aston Villa, no dia 12 de agosto, pela Supercopa da Europa, e quatro dias depois medirá forças com o Lens na disputa do Trophée des Champions.

Copa pesa, mas não determina vencedor

Historicamente, anos de Copa do Mundo costumam favorecer jogadores que brilham no torneio. Ainda assim, há precedentes que mostram que o desempenho em clubes também pode prevalecer na votação.

continua após a publicidade

Um dos exemplos lembrados é o de Kevin Keegan, vencedor da Bola de Ouro de 1978 mesmo sem disputar a Copa do Mundo, já que a Inglaterra não se classificou para aquela edição. Em anos mais recentes, a influência do Mundial também não foi absoluta. Messi conquistou o prêmio em 2010, enquanto Cristiano Ronaldo venceu em 2014, temporadas em que nenhum dos dois teve campanhas marcantes na Copa.

Nesse contexto, a ausência de Kvaratskhelia no Mundial não elimina suas possibilidades. A avaliação final levará em conta todo o desempenho da temporada, incluindo o protagonismo na campanha vitoriosa do PSG na Champions League e os compromissos que ainda restam antes do encerramento do período considerado para a votação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Adeyemi anunciado como o novo reforço do Barcelona

Futebol Internacional

Quando fecha o mercado da La Liga 2026? Veja prazo e regras da janela

Há 3 minutos
Europa League - Taça

Futebol Internacional

Quando será o sorteio da Europa League 2026/27? Veja data e como funciona

Há 13 minutos
Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton

Futebol Internacional

Brasileiro manifesta desejo de sair do Manchester City

Há 19 minutos
VIni Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Futebol Internacional

Apesar de interesse do Arsenal, Vini Jr deve seguir no Real Madrid

Há 34 minutos
Cucurella é o primeiro reforço do Real Madrid para a temporada 2026/27 (Foto: Reprodução/X)

Futebol Internacional

Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas

Há 1 hora
João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea

Fora de Campo

Atuação de João Pedro pelo Chelsea gera recados a Carlo Ancelotti: 'Absurdo'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Troféu da Champions League no sorteio das oitavas de final (Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP)

Quando será o sorteio da Champions League 2026/27? Veja data e como funciona

Neymar-no-Al-Hilal-jfif-1

Al-Hilal pode quebrar recorde de Neymar com oferta por atacante do Bayern

Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga

Raphinha vê forte concorrência no Barcelona e tem futuro indefinido

Dastan Satpayev comemora gol pelo Chelsea em amistoso de pré-temporada

Conheça Dastan Satpayev, promessa que marcou o primeiro gol da era Xabi Alonso no Chelsea

Roberto Mancini gesticula em jogo durante passagem anterior como treinador da Itália

Itália anuncia Roberto Mancini como novo técnico da seleção

lorran-taça-copa-do-brasil-2024-flamengo

Jornal espanhol elogia Lorran, joia do Flamengo: 'Uma das maiores'

Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo.

Sem 'Vozinha': entenda a proibição do apelido do goleiro cabo-verdiano

var-premier-league

Uso do VAR será mais limitado na próxima temporada europeia; entenda

João Pedro comemorando gol no amistoso do Chelsea

João Pedro faz hat-trick, Estêvão passa em branco e Xabi Alonso estreia com vitória em amistoso

Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final

PSG está fora da disputa por Rodri e deixa caminho livre para o Real Madrid

Moreira comemora gol contra a Universidad Católica do Chile, pela Sul-Americana de 2022

'Made in Cotia' dá adeus ao São Paulo após acerto com o Oriente Médio

Zidane, à direita, foi apresentado como novo técnico da França por Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (esquerda)

Zidane é apresentado na França e revela: 'Era a única coisa que queria'

Endrick, ex-Palmeiras, em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

Sem espaço, Endrick pode ser emprestado pelo Real Madrid novamente