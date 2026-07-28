Kvaratskhelia ainda terá duas finais para fortalecer candidatura à Bola de Ouro Jogador fez grande temporada pelo PSG, apesar de não ter ido para a Copa

Ausente da Copa do Mundo com a seleção da Geórgia, Kvaratskhelia ainda terá duas decisões para reforçar sua candidatura à Bola de Ouro. O atacante do PSG disputará a Supercopa da Europa e o Trophée des Champions antes da votação, em um momento em que a própria organização da premiação reforça que o desempenho ao longo da temporada deve prevalecer sobre o Mundial.

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O cenário ganhou força depois que a própria organização da Bola de Ouro procurou reduzir a ideia de que o desempenho na Copa do Mundo define automaticamente o vencedor da premiação. Em publicação recente, a organização destacou que o prêmio deve reconhecer o melhor jogador da temporada como um todo, e não apenas o destaque do Mundial.

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Temporada coloca Kvaratskhelia entre os candidatos

Mesmo sem disputar a Copa do Mundo pela seleção da Geórgia, Kvaratskhelia encerrou a temporada europeia como um dos principais nomes do PSG. Ao longo do ciclo, o atacante acumulou 19 gols e 10 assistências em 48 partidas, além de desempenhar papel decisivo na campanha que terminou com o título da Champions League.

O desempenho no torneio continental foi o principal argumento do georgiano na disputa pela Bola de Ouro. Foram 10 gols e seis assistências em 16 jogos, números que lhe renderam o prêmio de melhor jogador da competição. Nas fases eliminatórias, participou diretamente de dez gols, desde o playoff até a decisão do título.

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Khvicha Kvaratskhelia celebra golaço contra o Liverpool em jogo de ida das quartas da Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Antes da cerimônia da Bola de Ouro, porém, Kvaratskhelia ainda poderá acrescentar novos títulos ao currículo. O PSG enfrentará o Aston Villa, no dia 12 de agosto, pela Supercopa da Europa, e quatro dias depois medirá forças com o Lens na disputa do Trophée des Champions.

Copa pesa, mas não determina vencedor

Historicamente, anos de Copa do Mundo costumam favorecer jogadores que brilham no torneio. Ainda assim, há precedentes que mostram que o desempenho em clubes também pode prevalecer na votação.

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Um dos exemplos lembrados é o de Kevin Keegan, vencedor da Bola de Ouro de 1978 mesmo sem disputar a Copa do Mundo, já que a Inglaterra não se classificou para aquela edição. Em anos mais recentes, a influência do Mundial também não foi absoluta. Messi conquistou o prêmio em 2010, enquanto Cristiano Ronaldo venceu em 2014, temporadas em que nenhum dos dois teve campanhas marcantes na Copa.

Nesse contexto, a ausência de Kvaratskhelia no Mundial não elimina suas possibilidades. A avaliação final levará em conta todo o desempenho da temporada, incluindo o protagonismo na campanha vitoriosa do PSG na Champions League e os compromissos que ainda restam antes do encerramento do período considerado para a votação.

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