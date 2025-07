Endrick está fora da pré-temporada do Real Madrid. Em avaliação após o término do Mundial de Clubes, o brasileiro sofreu um agravamento na lesão no músculo posterior da coxa direita. Em reta final de recuperação, ele viu a situação regredir, e ficará afastado dos trabalhos por mais seis semanas.

O camisa 16 sentiu o golpe no dia 18 de maio, contra o Sevilla, em partida válida pela La Liga. Apesar de estar em fase final de recuperação e ter participado parcialmente de um treino nesta semana em Miami, o jogador voltou a sentir dores e seguirá afastado do Real Madrid. Endrick realizou sua recuperação na Espanha, alternando entre sessões em casa e no centro de treinamento em Valdebebas, com o acompanhamento de sua equipe pessoal e sob a supervisão dos profissionais do clube.

A fim de correr atrás do prejuízo causado pela lesão, o ex-Palmeiras vai passar por recuperação intensiva durante as férias. O clube passará por um período sem jogos nas próximas três semanas.

Desde o princípio de traumatismo, o plano de Xabi Alonso sempre foi para que Endrick não atuasse pelo clube no Mundial. O jovem viu outra promessa brilhar nos Estados Unidos com a camisa merengue: Gonzalo García, de 21 anos, artilheiro do torneio intercontinental com quatro gols.

Primeira temporada de Endrick no Real Madrid ⚪

A única temporada de Endrick em Madri ofereceu poucas oportunidades. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante participou de 37 partidas, somando 845 minutos em campo — média de 22,8 minutos por jogo — e marcou sete gols, com destaque para o bom desempenho na Copa do Rei. Para a temporada 2025/26, o cenário inicial é de maior desafio, devido a forte concorrência ofensiva.

