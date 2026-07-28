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Brasileiro manifesta desejo de sair do Manchester City

Atacante entra na mira de rival da Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 13:39
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Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton
Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Savinho manifestou o desejo de sair do Manchester City em busca de mais oportunidades nessa janela de transferências, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O brasileiro é um dos principais alvos do Tottenham, da Premier League.

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Em conversas com o clube, Savinho demonstrou o desejo de se desenvolver e ter mais minutos em campo. Na última temporada, o brasileiro disputou 36 partidas pelo Manchester City, mas com cerca de 1500 minutos ao longo de 2025/2026.

Em 2024/2025, Savinho disputou 48 partidas e teve o dobro de minutos em relação a última temporada no Manchester City. Por conta dessa situação, o jovem de 22 anos busca uma saída para conquistar espaço em outro clube, voltar a ter protagonismo e lutar para voltar à Seleção Brasileira.

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Nessa janela de transferências, o Tottenham vem investindo forte para não repetir os fracassos das duas últimas temporadas. Os Spurs já anunciaram as chegadas de Tonali, Mateus Fernandes, Van Hecke, Senesi e Andrew Robertson, mas não contrataram nomes para o ataque, embora Savinho siga na lista de prioridades do clube inglês.

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Savinho em ação no duelo entre City x Dortmund
Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Dortmund (Foto: Oli Scarff/AFP)
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